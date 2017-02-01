Piyasalar güne nasıl başladı? 01.02.2017

Asya hisse senetleri, Trump yönetiminin daha zayıf para birimine ilişkin tercihlerini tekrarlaması ile birlike doların Mart ayından bu yana en kötü aylık performansını gerçekleştirmesinin ardından, japonya ve Hong Kong’daki düşüşlerin öncülüğünde, kayıplarını ikinci güne taşıdı.

Japonya’da Topix Endeksi yılın en uzun düşüş serisini daha da genişletirken, Hong Kong hisseleri, tatil sonrası ilk işlem gününde değer kaybetti. Dolar, önemli para birimleri karşısında Ocak ayında en az yüzde 1.9 düşmesinin ardından Kasım ayından bu yana en düşük seviyesi yakınında kaldı. Petrol varil başına 53 doların altında kalırken, altın Haziran’dan bu yana en iyi aylık performansını gösterdikten sonra yatay seyretti. Apple Inc. hisseleri, karının tahminlerin üzerinde çıkması ile birlikte, ABD’de kapanış sonrası işlemlerde değer kazandı.

Dolar, Başkan Donald Trump’ın Çin ve Japonya’nın kendi para piyasalarında oynadıklarını söylemesinin ve dış ticaret danışmanı Peter Navarro’bub euronun “büyük ölçüde değerinin altında” olduğunu kaydetmesinin ardından Perşembe günü değer kaybetti. Bazı Döviz stratejistleri, euroya yönelik iddianın yanlış olduğunu ve Navarro’nun dikkate alınmaması gerektiğini kaydederken, OECD verileri, euronun adil değerinin altında seyrettiğini gösteriyor.

Dövize ilişkin yorumlar, yatırımcıların Trump’ın göçmen kararına ilişkin olumsuzlukları değerlendirmeler ile birlikte geldi. Siyasi endişeler, Trump yönetiminin büyüme odaklı politikalarını geri plana iterken, küresel ekonominin güçlenmekte olduğuna ilişkin verileri gölgeledi. Yatırımcılar ayrıca, Fed’in faiz kararı öncesi şirket karlarına da bakıyor.

Sydney’de AxiCorp Financial Services Pty baş piyasa stratejisti Greg McKenna, “Belirsizliğin artması ve yatırımcıların Trumponomi ve ABD ekonomisinin reflasyonuna (ekonominin vergi indirimleri ve para arzını artırma yoluyla desteklenmesi) ilişkin belirsizliklerin farkına varması ile birlikte, masadan paranın bir kısmını alıyor,” dedi ve “Net sonuç, traderların ve yatırımcıların, durum yatışana ve görünüm daha açık hale gelene dek, nakte, tahvillere ya da kendi ülkesinin parasına dönmesi” şeklinde görüş bildirdi.

Bu haftanın önemli olayları şöyle;

*Fed’in bugün sona erecek toplantısına politika faizini değiştirmemesi bekleniyor. Ancak faiz kararı sonrası yapılacak açıklama, Trump’ın dünyanın en büyük ekonomisi üzerindeki etkisi konusunda işaretler içerebilir.

*Facebook Inc. ve Amazoncom Inc. bu hafta karlarını açıklayacak önemli ABD şirketleri arasında yer alıyor. S&P 500 Endeksi’nde şimdiye dek finansallarını açıklayan şirketlerin yüzde 73’ü beklenenden daha iyi kar açıkladı.

Hisse Senetleri

*Japonya’da Topix Endeksi Tokyo saati ile 10:49’da yüzde 0.3 aşağıda seyrediyordu ve düşüşünü üçüncü güne taşıdı. Avustralya’da S&P/ASX 200 Endeksi yüzde 0.3 yükselirken, Güney Kore’de Kospi Endeksi yüzde 0.5 tırmandı.

*Hong Kong’da Hang Seng Endeksi, iki günlük tatilin ardından yüzde 1 geriledi.

*Çin, Tayvan, Malezya ve Vietnam’da piyasalar tatil nedeniyle kapalı.

*Standard & Poor’s 500 (S&P 500) endeks vadeli kontratları fazla değişmedi. ABD hisse senetlerinin gösterge endeksi Salı günü, yüzde 0.6’ya kadar çıkardığı kaybının büyük bölümünü geri aldı ve yüzde 0.1 aşağıda kapandı. Endeks Ocak ayında yüzde 1.8 yükseldi ve yükselişini üçüncü aya taşıdı. Gösterge endeks 8 Kasım’dan bu yana yüzde 6’dan fazla yükseldi.

*Apple hisseleri, en son ve en pahalı iPhone modellerine talebin artmasının desteği ile şirketin çeyrek dönem karının analistlerin tahminlerinden daha iyi çıkmasının ardından, kapanış sonrası işlemlerde yüzde 3 değer kazandı.

Para Birimleri

*Yen dolar karşısında, Salı günü yüzde 0.9 yükseldikten ve Brexit’in desteklediği Haziran ayındaki yükselişten bu yana en güçlü aylık kazancını gerçekleştirdikten sonra yüzde 0.2 gerileyerek 112.99 seviyesine indi.

*ABD para biriminin 10 önemli para karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi, Ocak ayında yüzde 2.6 düştükten sonra ve 11 Kasım’dan bu yana en düşük seviyesini gördükten sonra fazla değişmedi.

*Yeni Zelanda doları, işsizlik oranının beklenmedik bir şekilde artmasının ardından yüzde 0.4 düşerek 72.81 ABD senti seviyesine indi.

Tahviller

*ABD’nin 10 yıl vadeli tahvillerinin faizi bir baz puan artarak yüzde 2.46’ya çıktı. Bu kağıdın faizi Salı günü dört baz puan düşerken, Ocak ayında değişmedi.

*Avustralya’nın 10 yıl vadeli tahvillerinin faizi, bu kağıdın Ocak ayında değer kazanması ve dört ay süren düşüşünü sonlandırmasının ardından bir baz puan yükseldi.

*AT&T Inc., Microsoft Corp.’un Pazartesi günü 17 milyar dolarlık tahvil satışının ardından Salı günü 10 milyar dolarlık arz gerçekleştirdi. Bu satışlar Ocak ayındakş toplam arzın, Mayıs 2016’daki 180 milyar dolarlık rekoru aşmasına neden oldu.

Emtia

*Batı Teksas Petrol ü (WTI), zayıf doların avantajının ABD’re üretim artışı spekülasyonu ile dengelenmesiile birlikte yüzde 0.2 düşerek varil başına 52.73 dolara geldi. Petrol Ocak ayında yüzde 1.7 düştü ve Ekim ayından bu yana ilk aylık kaybını gerçekleştirdi.

*Altın, Ocak ayında yüzde 5.5 artış ile Haziran ayından bu yana en iyi aylık performansını gerçekleştirmesinin ardından fazla değişmedi.

Kaynak: Bloomberg HT