Bankaların kara listesinden nasıl çıkılır?

Kara liste, Merkez Bankası tarafından tutulan, kişiler ve kurumlar bazında sorunlu bireysel krediler, çek ve senetler ile ilgili bir veritabanına halk arasındaki adıdır.

Kredi kartından dolayı yasal takibe düşüp, Merkez Bankası tarafından tutulan, kişiler ve kurumlar bazında sorunlu bireysel krediler, çek ve senetler ile ilgili bir veritabanına halk arasındaki adı ile kara listeye düşen birçok kişi bu listeden nasıl çıkacağını bilmiyor.

Kara listede olup olmadığınızı nasıl öğrenebilirsiniz?

Öncelikle Merkez Bankası’nın veritabanında olup olmadığını öğrenmek için Merkez Bankası’na hitaben ve talebin ne olduğunu açıkça belirten bir dilekçe ile başvurmanız gerekiyor. Dilekçede, gerçek şahıslarda dilekçe sahibinin kendisinin, yetkili kanuni temsilcilerinin veya açıkça yetkili kıldığı vekillerinin adı soyadı, imzası ve yazışma adresinin yer alması, tüzel kişilerde ise yetkili kişi/kişilerin imzası ve imza sirkülerleri fotokopisinin eklenmesi gerekiyor. Ayrıca mutlaka T.C. kimlik numarası belirtilmesi, çek, protestolu senet, kredi limit ve risk bilgileri için gereken anne kızlık soyadı, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport gibi bir kimlik belgesinin fotokopisini de eklemeniz gerekiyor.

Kara listeden nasıl çıkılır?

Bankalar, borcunuzu ödediğiniz zaman sizi listeden çıkarırlar. Fakat, dönem dönem bankaların kredi politikalarına göre değişiklik göstermekle beraber, geri ödemesi tamamlanmış ve hakkında takip süreci sona ermiş kayıtlar takip süreci sona erdikten5 sene sonra silinir. Geri ödemesi hiç gerçekleşmemiş takiplerde borçlar hukuku devreye girer ve 10senelik bir zaman aşımı söz konusu olur. Ancak 5 sene sonradan kara listeden çıkmış olmanız, bankaların size yeni başvurularınızda kredi açacağı anlamına gelmemektedir. Banka kredi politikaları çerçevesinde kendi kayıtlarını kullanarak kredi verip vermeme hakkına sahiptir.

Ayrıca gecikmelerde kayıtlar 12 ay geriye gitmektedir. Takibe düşmüş, daha sonra geri ödemesi tamamlanıp takip statüsü düzelmiş kayıtlarda ise 5 senelik bir süre söz konusudur. Geri ödemesi tamamlanmamış kayıtlarda ise zaman aşımı 10 senedir.

Kara listeden çıkmak için “Borç kapamanın en etkili yolları” yazımıza bakabilirsiniz.