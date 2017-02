Stres hemen hemen herkesin hayatında var olan bir unsurdur. Kimi zaman, ödenemeyen borçlar, iş hayatındaki aksilikler, yolunda gitmeyen bir ilişki ve daha birçok şey sonucu stres yaşanabilir. Yaşanan bu stres hem beden hem de ruh sağlığınızı etkileyen olumsuz bir durumdur. Stresi tamamen ortadan kaldırmak zor olsa da başa çıkmak mümkün. İşte stresle başa çıkmak için atılması gereken 10 adım:

Senem Türkanoğlu/Editör

Dengeli beslenin ve spor yapın. Özellikle sabahları deniz kenarında yapacağınız yürüyüşler kendinizi iyi hissetmenizi sağlayabilir.

2. İşi işte bırakın, işteki sorunlarınızı asla evinize taşımayın. Evinizde ayaklarınızı uzatıp komedi filmleri izleyin.

3. Stres ve sıkıntılı anlar yaşadığınız da başarılarınızı düşünün ve kendinizi motive edin.

4. Bol bol kitap okuyun ve yüksek sesle hareketli müzikler dinleyin.

5. Kötümser, sürekli negatif düşünen insanlardan uzak durun. Ne kadar stresli olursanız olun pozitif düşünmeye gayret edin.

6. Nefes egzersizleri ve gevşeme egzersizleri yapın.

7. Kendinizi mükemmeliyetçi görmeyin. Her insan hata yapabilir ama önemli olan hatalardan ders çıkarabilmektir.

8. Her zaman olumlu düşünmeye gayret edin.

9. Sürekli olumsuz düşünen ve yaşam enerjinizi tüketen kötümser insanlardan uzak durun.

10. Geç kalmamak için; randevularınızı önceden ayarlayın ve randevu günü başka kimseye söz vermeyin.

Hayatı zorlaştırmamak gerek her ne yaşanırsa yaşansın, her ne olursa olsun hiçbir şey sizden daha önemli değil! Siz iyiyseniz her şey iyi, siz kötüyseniz her şey gözünüze kötü görünebilir! Etrafı iyi görmek istiyorsanız her şeye güzel bakmalısınız. Bakıp görebilmek bir hayli önemli. Hiçbir zaman bakıp görmeyenlerden olmamalısınız. Bakın, görün ve mutlu olun. Mesela; boğaza karşı bir çay için ruhunuzu dinlendirin, sizin üzen insanlardan uzaklaşın. Çünkü hayat sürekli stres yapmak için çok kısa. Stresli anlarınızda daima sizi en mutlu eden şeyleri düşünün ve pozitif olmaya çalışın 🙂