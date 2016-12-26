Vakıf Leasing – VAKFN Hisse Senedi

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. – VAKFN

1988 yılında VakıfBank’ın iştiraki olarak kurulan Vakıf Finansal Kiralama A.Ş., leasing alanında hizmet vermektedir. Vakıf Leasing ülkemizin kalkınmasına ve istihdama katkıda bulunacak milli gelirimizi arttıracak yatırımlara destek vermekte ve Türkiye’nin artı değerlerinden biri olmaya devam etmektedir. Özenli bir çalışma ve doğru zamanda doğru hamle yapabilme tecrübesi ile leasing konusunda yatırımcılara çok önemli avantajlar sağlayan Vakıf Leasing, dünden bu güne benimsediği doğru ilkelerle kararlı, inançlı ve ilerici yaklaşımlarla geleceğe daha sağlam adımlarla yürümektedir.

VAKFN işlem kodu ile Borsa İstanbul’da işlem gören Vakıf Leasing’in ana faaliyet konusu Genel olarak, satınalma, ithal ve diğer hukuki yollarla, taşınır, taşınmaz mal, makina, araç ve teçhizatı iktisap etmek, bu iktisadi değerleri kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde kullanmak ve her türlü kiralama ve leasing işlemlerini yapmaktır.

Vakıf Leasing, Borsa İstanbul’da BIST FİN. KİR., FAKTORİNG / BIST 100 / BIST ANA / BIST MALİ / BIST TÜM endekslerine dahildir.