Merval Buenos Aires – MERV Endeksi

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18783.32
+273.39
(+1.48%)
Güncelleme Zamanı : 10/01/2017 - 23:21
Sembol
MERV
Son İşlem Fiyatı
18783.32
Değişim
+273.39
Günlük Aralık
18511.69 - 18832.57
Günlük En Düşük
18511.69
Günlük En Yüksek
18832.57
Yıllık En Düşük
9199.81
Yıllık En Yüksek
18832.57
"Feragat"

Merval Buenos Aires Endeksi – MERV

Arjantin Borsası Bolsa de Comercio de Buenos Aires 1854 yılında kurulmuştur. Arjantin’in en büyük ve en popüler borsası olan Merval Borsası’nın ana endeksi olan Merval Buenos Aires, Arjantin ekonomisinin tüm sektörlerinden işlem hacmi en yüksek ve en likit hisselerinden oluşmaktadır.

Merval endeksi Arjantin ekonomisinin performansını izlemek açısından önemli veriler üretmektedir. Aynı zamanda piyasaların performansını izlemek için önemli bir gösterge olan Merval endeksiyle birlikte Merval 25 endeksi ve Burcap endeksi ve  Buenos Aires Borsası endeksi Arjantin Borsasının popüler endeksleri arasındadır.

Merval Buenos Aires endeksi, Forex piyasasına MERV koduyla işlem görmektedir.

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