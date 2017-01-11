Merval Buenos Aires – MERV Endeksi

Merval Buenos Aires Endeksi – MERV

Arjantin Borsası Bolsa de Comercio de Buenos Aires 1854 yılında kurulmuştur. Arjantin’in en büyük ve en popüler borsası olan Merval Borsası’nın ana endeksi olan Merval Buenos Aires, Arjantin ekonomisinin tüm sektörlerinden işlem hacmi en yüksek ve en likit hisselerinden oluşmaktadır.

Merval endeksi Arjantin ekonomisinin performansını izlemek açısından önemli veriler üretmektedir. Aynı zamanda piyasaların performansını izlemek için önemli bir gösterge olan Merval endeksiyle birlikte Merval 25 endeksi ve Burcap endeksi ve Buenos Aires Borsası endeksi Arjantin Borsasının popüler endeksleri arasındadır.

Merval Buenos Aires endeksi, Forex piyasasına MERV koduyla işlem görmektedir.