BES Otomatik Katılım Nedir?

BES Otomatik Katılım, 45 yaşın altındaki çalışanların otomatik olarak Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dâhil edildiği bir uygulamadır.

BES Otomatik Katılım Ne zaman Başlayacak?

BES Otomatik Katılım 1 Ocak 2017 tarihinde başlıyor. Böylelikle çalışanlar yeni yıla yeni bir uygulamayla başlamış olacak. Kamu ve özel sektörde çalışan 45 yaşın altındaki tüm çalışanları yakından ilgilendiren sistemde işverenlere de sorumluluk düşüyor. Yeni sistemde işverenler tarafından BES Otomatik Katılıma 45 yaş altı tüm çalışanlar dâhil edilecek.

BES Otomatik Katılımda Çalışanın Maaşından Ne Kadar Kesinti Olacak?

BES Otomatik Katılımda çalışanın maaşından en düşük 50, en yüksek 321 TL’lik olmak üzere bir kesinti olacak.

Devlet Katkısı Ne Kadar Olacak?

BES Otomatik Katılımda devlet katkısı yüzde 25 oranında olacak. Ancak bir yıl sonra sistemden çıkanlar devlet desteğinden yararlanamayacak. Ayrıca sisteme dâhil olan çalışanlar 2 ay içinde isterlerse çıkabilecekler.

3 yıldan 6 yıla kadar yüzde 15 devlet katkısı, 6 yıldan 10 yıla kadar yüzde 35 devlet desteği, 10 yıl ve daha fazlası yüzde 60 devlet desteği, vefat, emeklilik, maluliyet halinde devlet desteği yüzde 100.

BES Otomatik Katılımdan Yararlananların Yılsonu Birikimi Ne Kadar Olacak?

Asgari ücret alan kişiler 50 TL ödeme yapacak. 50 TL ödeyen asgari ücretlilerin yılda 600 TL maaşlarından kesilecek. Yılsonu toplam birikim tutarı: 1750 TL.

100 TL ödeme yapacak çalışanların bir yıl içerisinde maaşlarından 1200 TL kesinti yapılacak.

Yılsonu toplam birikim tutarı: 2 bin 500 TL

200 TL ödeme yapacakların yılda 2 bin 400 TL maaşlarından kesilecek.

Yılsonu toplam birikim tutarı: 4 bin TL

300 TL ödeme yapacaklar çalışanların da yılda 3 bin 600 TL maaşlarından kesinti olacak.

Yılsonu toplam birikim tutarı: 5 bin 500

Otomatik Katılım sistemine hangi işverenler dahil olacak?

1000 ve üzeri çalışanı olan özel sektör şirketlerde uygulama 01 Ocak 2017’de başlayacak

250-999 arası çalışanı olan özel sektör şirketleri ve kamu kuruluşları (genel ve özel bütçeli idareler) 01 Nisan 2017

100-249 arası çalışanı olan özel sektör şirketleri; 01 Temmuz 2017

50-99 arası çalışanı olan özel sektör şirketleri, Mahalli idareler ve KİT’ler; (Kamu İktisadi Teşebbüsü) 01 Ocak 2018