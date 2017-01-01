Havale ile kişiler ve kurumlar para transferini en düşük ya da sıfır maliyetle yapmayı amaçlar. Para transferi yapmak isteyenlerin en çok tercih ettiği yöntemler arasında olan havale sistemi nedir, havale yapmanın avantajları nelerdir, hangi saatler arasında havale yapılır ve EFT’den farkı nedir?

Havale ile para transferinin avantajlarını anlatmadan önce havale nedir üzerinde duralım. Havale aynı bankanın hesapları veya şubeleri arasında yapılan para transferi işlemidir. Havale bireysel ve kurumsal kişiler tarafından kendi adına veya başkasının adına yapılabilir. Genelde birden fazla hesabı olan kişiler ve kurumlar tarafından tercih edilen havale yöntemi, sürekli ödeme yapan kişiler tarafından aynı bankanın da kullanılarak sıfır maliyetle para transferi işlemi amacıyla yapılır.

Havale nasıl yapılır?

Havale aynı bankayı kullanan bireysel ve kurumsal müşterilerin, ad-soyad ya da ıban numarası bilgisinin girilmesi ile yapılır. İster internet ile ister mobil olarak ya da bankaya giderek havale işlemi yapılmaktadır.

Havale ücreti ne kadar?

Havale ücretleri de bankalara ve havale yapılan miktarlara göre değişmektedir. Ayrıca havale yapılma şeklide havale ücretini etkilemektedir. Mesela internet üzerinden yapılan havale işlemlerinde ücret almayan bankalar olduğu gibi cüzi rakamlarda ücret alan bankalar vardır.

Havale ücretleri genelde bankaların promosyonlarında çok kullanılmaktadır. Mesela emeli maaşının havale yapılacak bankaya taşınması havale ücretlerinin sıfırlanmasını sağlamaktadır. Genelde havale ücreti ise işlem başına 2 TL’yi geçmemektedir.

Havalenin avantajları

Havale işlemi bankalar tarafından internetten, mobil olarak ya da bazı pazarlama yöntemleri gereği alınmamaktadır. Ya da çok cüzi rakamlar karşılığı ile havale ile para transferi yapılmaktadır. Ayrıca havale mesai saatleri dışında da havale yapılmaktadır.

Havale ve EFT arasında ki fark nedir?

Havalede bireysel ve kurumsal müşterilerin aynı bankayı kullanarak hesaplar arasında yaptığı transfer iken, EFT’de farklı bankalar arasındaki para transferi işlemidir. Ayrıca EFT işlemi mesai saatleri arasında yapılırken havalede 24 saat yapılmaktadır.

Havale ile virman arasındaki fark nedir?

Virman kişinin kendi hesapları arasında yapılırken, havalede aynı banka içinde farklı hesaplar arasında yapılan para transferi işlemidir.