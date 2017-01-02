BES Otomatik Katılım Neler Getirecek? 02.01.2017

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), yeni yılla birlikte yürürlüğe başladı. 45 yaş altı tüm çalışanların zorunlu olarak katılacağı sistemle devlet tasarruf oranlarında artış sağlamayı hedeflerken, hem bireylerin emeklilik dönemindeki refah düzeyi yükseltecek, hem de oluşan uzun vadeli emeklilik fonları ile ekonomiye ciddi bir kaynak oluşturma hedefleniyor.

45 yaşın altındaki (1972 ve yukarı yıllarda doğanlar) tüm çalışanlar otomatik olarak sisteme girecek. Kanun tasarısında ücret karışılığı tüm çalışanların (kamu görevlileri ve işçiler) sisteme otomatik olarak dahil edilmesi ve bu şekilde sisteme dahil edilen çalışanlara iki ay içinde cayma hakkı öngörülüyor.

KADEMELİ GEÇİŞ OLACAK

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, kamu ve özel sektör çalışanlarının BES’te otomatik katılımda kademeli geçişi öngören Bakanlar Kurulu kararının imzaya açıldığını ifade ederek, yeni düzenleme hakkında şu bilgileri verdi: “Düzenlemeye göre ilk aşamada bin ve üzeri çalışanı olan özel sektör 1 Ocak 2017’de, memurlar (genel ve özel bütçeli idareler) ve 250-1000 çalışanı bulunan özel sektör 1 Nisan 2017’de sisteme geçecek. 100 ile 249 çalışanı olan özel sektör, 1 Temmuz 2017’de, mahalli idareler ve KİT’ler ise 1 Ocak 2018’den itibaren sisteme dâhil olacak. Öte yandan özel sektörde faaliyet gösteren, 10-49 çalışanı olanlar işverenler aracılığıyla 1 Temmuz 2018’den itibaren, 5-9 çalışanı olanlar da 1 Ocak 2019’dan itibaren sisteme girebilecek. Bu şekilde mevcut durumda 14 milyonun üzerinde çalışanımız sisteme dâhil olacak” dedi.

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DEVLET KATKISI

BES’te otomatik katılım kapsamında sunulacak devlet desteği yüzde 25 olarak açıklandı. Buna göre, ilk üç yıl içinde sistemden ayrılanlara devlet katkısı verilmeyecek. Devlet katkısı hak ediş oranı 3-6 yıl için yüzde 15, 6-10 yıl için yüzde 35, 10 yılını dolduranlar için yüzde 60, sistemde en az 10 yıl bulunan ve 56 yaşını tamamlayan çalışanlar için yüzde 100 olacak.

Kaynak: Uzmanpara