Yakıt tasarruf sistemleri benzinde tasarruf sağlıyor mu?

Dünyanın en pahalı benzinini kullanan ikinci ülke olan Türkiye’de petrol ürünlerindeki ağır vergi yükü nedeni ile herkes benzinde tasarruf etmek için yollar arıyor. Benzin maliyetini düşürecek sürüş teknikleri ile beraber yakıt tasarruf cihazları da son dönemde büyük ilgi görmeye başladı.

Yakıt tasarruf cihazları nasıl çalışıyor?

Her düşen yakıt maliyeti, kar sağlamak olduğunu günümüzde, yakıt tasarruf cihazları gerçekten işe yarayıp, yaramadığı tüm araç sahipleri için bilinmezliğini koruyor. Hemen hemen her kafadan bir ses çıktığı yakıt tasarruf cihazları hakkında kimleri para tuzağı derken, kimileri de benzinde önemli bir tasarruf sağladığını söylüyor.

Hakkında bu kadar çok konuşulan yakıt tasarruf cihazları, birbirini iten, iki mıknatıstan oluşuyor. Benzin hortumundan geçirilen bu yakıt tasarruf cihazı, hortuma monte edilmek sureti ile benzin borusundan geçen benzindeki moleküller ayrıştırılıp, enjektörlere ve karbüratörlere göndererek yakıt tasarrufu sağlıyor?

Yakıt tasarruf cihazları işe yarıyor mu?

Yakıt tasarruf cihazları hakkında yapılan bilimsel çalışmalarda ise yakıt tasarrufu takılmış araçlar güç ve tork devir eğrisinde üretici firmaların belirtmediği güç kayıpları yaşanmasına neden olmakla birlikte, cihazın içinde bulunan mıknatısların güçlü olmadığı için belirtildiği gibi itme gücünü yeterince yapamaması, cihazların işe yaramadığını ortaya koyuyor.

Sürdürülebilirliğin ve tasarrufun öne çıktığı günümüz otomotiv sektöründe, yakıt tüketimi düşük bir araç ürettiklerinde, bunu pazarlama argümanı olarak kullanılıyor. Hal böyleyken, böylesine benzinde tasarruf sağlayan bir cihazı standart hale getirmeyip, araçlarına uygulamamaları yakıt tasarruf cihazlarının söylenildiği gibi olmadığını gösteriyor.

Benzin tasarrufu için etkili yollar

Geren dizel kullanan araçlarda gerekse de benzin tasarrufunda araç kullanım şekli önemli bir rol oynamaktadır. Araçlarda hız yapılması, sürekli sert frene basılması, aracın fazla rölantide çalışması ve buna benzer kullanım hataları, yakıt tüketimini arttırmaktadır.

Benzin tüketimini en aza indirmek için öncelikle yokuş aşağı inerken gaza basılmazsa enjeksiyonlu otomobiller yakıt tüketmiyor. Ancak yokuş inerken kesinlikle vitesi boşa atmayın ve kontağı kapatmayın. Vites boşa atıldığında motora yakıt girişi kesilmediğinden tüketim devam eder. Ayrıca motor kompresyonu ortadan kalkacağından otomobili durdurmak güçleşir. Kontak kapatıldığındaysa fren sistemi çalışmadığı için yapılacak yakıt tasarrufuna karşılık ciddi kazalarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Yokuş çıkarken az yakıt tüketmek için yüksek viteste tam gaz yapmaktansa daha düşük viteste yarım, hatta çeyrek gaz yapmak daha doğru olur. Hız sınırlarına uymaya ve gereğinden fazla hızlı gitmemeye gayret edin. 90 km/s’den sonraki her 1 km/s artış yakıt tüketimini yüzde 1 oranında artırır. Saatte 120 km hızla giden bir araç 80 km/s hızla giden bir araca göre yüzde 25 daha fazla yakıt tüketir. Ayrıca yakıt tüketimini artıran “saldırgan” sürüşten kaçının; ancak az yakıt tüketmek için çok düşük devirlerde de sürekli yol almaya çalışmayın. Çok düşük devirlerde kullanılan bir otomobilin motoru daha çabuk yıpranır; bu da yakıt tüketimini azaltarak yapılan tasarrufun tamir ve yedek parçaya verilmesine neden olur.

Ayrıca, motor gibi önemli aksamlarının dikkatli ve düzenli yağlanması gerekiyor. Aksi halde yağsızlıktan dolayı sürtünme artacağından güç düşüyor ve parçaların çabuk aşınması nedeniyle de benzin tüketimi artıyor. Bujilerin ayarsız, bozuk ve pis oluşu ise her 10 litrede 1 litre fazla benzin sarfiyatına neden oluyor. Karbüratörün ayarsız ve pis oluşu, jikle kelebeğinin iyi açılıp kapanmayışı, el gazının aynı şartlarda bulunması, motorun elektrik ihtiyacını karşılayan malzeme ile bunun motora iletisini sağlayan aksamlardaki bozukluklar da benzin sarfiyatını artırıyor. Lastiklerin havalarının az olması da yakıt sarfiyatını artıran unsurlar arasında bulunuyor.