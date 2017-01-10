Piyasalar güne nasıl başladı? 10.01.2016

Dolar düşüşünü ikinci güne taşıdı ve yılın başındaki zirvesinden düşüşünü sürdürdü. Asya hisse senetleti, erken saatlerdeki kayıplarını geri alarak yükselirken, Pazartesi günkü düşüşün ardından yükseldi.

Bloomberg Dolar Spot Endeksi son beş günde dördüncü düşüşünü gösterdi. Yen değer kazanırken, Altın son altı günde beşnci kez yukarı yönde hareket etti. Kore para birimi won Kasım ayından bu yana en kötü gününü geçirdikten sonra ralli yaptı. Japonya’da hisse senetleri dalgalı seyrederken, Hong Kong hisseleri yükseldi. ABD ham ü, Irak’ın üretim kısıntısı anlaşmasına uymayabileceğine ilişkin endişeler ile beş haftayı aşkın sürenin en sert düşüşünü gerçekleştirdikten sonra varil başına 52 dolar civarında seyretti.

Siyasi gelişmelere ilişkin kaygılar yeni yılda yeniden piyasalarda etkili oldu ve yatırımcılar endişelerini büyük ölçüde Döviz piyasası üzerinden gösterdi. Sterlin Brexit’inolası etkilerine ilişkin endişelerle birlikte değer kaybederken, bitcoin, geçen hafta tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasının ardından sert düştü. Sermaye çıkışlarını durdurmak için 2017 yılında yuanın değer kazanmasına izin veren Çin’de üretici fiyatları Aralık ayında beş yılı aşkın sürenin en hızlı yükselişini gerçekleştirdi.

Para Birimleri

*ABD para biriminin 10 önemli para karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0.2 geriledi ve 3 Ocak’ta 14 yılın en yüksek seviyesini görmesinden bu yana yüzde 1 düştü.

*Yen dolar karşısında Pazartesi günü yüzde 0.8 değer kazandıktan sonra fazla değişmeyerek 116.01 seviyesinde kaldı.

*Kore para birimi won yüzde 1.3’lük kaybın ardından yüzde 0.5 yükseldi.

*Sterlin, İngiltere Başbakanı Theresa May’in haftasonu yaptığı açıklamada Brexit konusundaki müzakerelerin üyeliğin devam ettirilmesi için değil doğru ilişkiye ulaşmak için olacağını söylemesinin ardından Pazartesi günü 28 Ekim’den bu yana en düşük seviyesini gördü.

*Sert Brexit olarak adlandırılan durum, İngiltere Merkez Bankası’nın faizi daha uzun bir süre daha düşük tutmasına neden olabilir ve bu durum aynı zamanda sterlini zayıflatırken, temel hisse senedi endeksindeki yabancı odaklı firmalara destek getirebilir.

Hisse Senetleri

*MSCI Asya Pasifik Endeksi Tokyo saati ile 11:56’da yüzde 0.5 yukarıda seyrediyordu. Japonya’da Topix Endeksi, erken saatlerdeki yüzde 0.3’lik kaybını geri alarak yüzde 0.1 yükseldi.

*Avustralya’da S&P/ASX 200 Endeksi finans ve enerji hisselerinin en az yüzde 1 düşmesi ile birlikte yüzde 0.9 gerilerken, Hong Kong’da Hang Seng Endeksi yüzde 0.3 tırmandı.

*Çin’de ŞAnghay Bileşik Endeksi yüzde 0.2 gerilerken, Hong Kong’da Hang Seng Endeksi yüzde 0.3 yükseldi.

*Standard & Poor’s 500 Endeksi (S&P 500) Cuma günü tüm zamanların en yüksek seviyesinden kapanırken ve Trump’ın seçilmesinden bu yana kazancını yüzde 6.4’e çıkarmasının ardından Pazartesi günü yüzde 0.4 geriledi. Dow Jones Endeksi 76 puan düşerek 19,887.38 puana indi. Endeks son bir ayda 250 punalık bir banda sıkıştı.

Emtia

*Batı Teksas ü (WTI), ABD’de artan aktif s ondaj kuyusu sayısının OPEC’in üretim kısıntısına gitmekte olduğuna ilişkin işaretlere ağır basmasının etkisiyle dün yüzde 3.8 düşmesinin ardından yüzde 0.1 yükselerek varil başına 52.02 dolara çıktı.

*ABD’de Çarşamba günü açıklanacak olan resmi stok verisinin, Bloomberg’in anketine katılan analistlerin tahminlerinin medyanına göre, geçen hafta 2 milyon varil artış göstermesi bekleniyor.

*Altın fiyatları spot piyasada, Çin yeni yılının yaklaşması ile birlikte talebin artacağı beklentisiyle 1,181.61 dolar civarında yatay seyretti. Metal Pazartesi günü yüzde 0.7 değer kazandı.

*Bakır vadelileri New York’ta fazla değişmedi.

Tahviller

*Avustralya tahvilleri son dört seansta üçüncü kez yükseldi ve 10 yıllık tahvillerin faiz beş baz puan ya da 0.06 yüzde puanı düşerek yüzde 2.71’e indi. Yeni Zelanda’nın 10 yıllıklarının faizi yedi baz puan düşüşle yüzde 3.18’e geriledi.

*Japonya’nın 10 yıl vadeli tahvillerinin faizi fazla değişmeyerek yüzde 0.059’da kaldı.

*ABD’nin 10 yıl vadeli tahvillerinin faizi Pazartesi günü beş baz puan düşerek yüzde 2.37’ye indi ve Salı günü yatay seyretti.