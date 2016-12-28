BIST 30 – XU030 Endeksi

BIST 30 Endeksi – XU030

XU030 kodu ile gösterilen BIST 30 Endeksi, Ulusal Pazar’da işlem gören şirketlerle, Kurumsal Ürünler Pazarı’nda işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları arasından seçilen 30 hisse senedinden oluşmaktadır.

BIST 30 Endeksi nasıl belirlenir?

BİST 30 endeksi belirlenirken, hem Kurumsal Ürünler Pazarı’nda işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları, hem de Ulusal Pazar’da işlem gören şirketler esas alınmaktadır.

BİST 30 Endeksine girecek hisse senetleri seçilirken, öncelikle bütün hisse senetleri, büyükten küçüğe doğru sıralanır. Sıralama yapılırken değerleme dönemi sonu itibariyle fiilen dolaşımda olan kısmının piyasa değerlerine bakılır. Daha sonrasında hisse senetleri, bu defa değerleme dönemindeki günlük ortalama işlem hacimlerine bakılarak büyükten küçüğe doğru sıralanır.

Yapılan listeler baz alınarak, her iki listede de ilk sırada yer alan hisse senetleri, aynı ise son listede de ilk sıraya konur. Bu iki listede de ilk sırada yer alan bir hisse senedi, yoksa o zaman ilk iki sıra içinde yer alan hisse senedi olup olmadığına bakılır, eğer varsa bu hisse senedi ilk sıraya konur.

İlk iki sırada birden yer alan bir hisse senedi yoksa ilk üç sırada yer alanlara bakılır ve bu şekilde devam edilir. İlk sırada yer alan hisse senedi belirlendikten sonra ikinci ve diğer sıraların belirlenmesinde aynı yol izlenir. Aynı sıralama içinde birden fazla hisse senedi bulunuyorsa o zaman piyasa değerlerine bakılır. Piyasa değeri büyük olan hisse senedi son listede bir üst sıraya konur.

BİST 30 endeksi tespit edilirken bu sıralamanın yanında endekslere alınmak veya çıkarılmak için gerekli olan alt ve üst sıralar da gözetilmek durumundadır.

BIST 30 Endeksi ne zaman değiştirilir?

BIST 30 Endeksi, üç aylık periyodlar halinde, hisse senetlerinin performanslarına göre yeniden oluşturulur.

BIST 30’da işlem gören hisse senetleri

BIST 30, AKBANK T.A.Ş. (AKBNK), ARÇELİK A.Ş. (ARCLK), COCA-COLA İÇECEK A.Ş. (CCOLA), ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. (ENKAI), EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. (EREGL), FORD OTOMOYOVİV SANAYİ A.Ş. (FROTO) HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.(SAHOL), KOÇ HOLDİNG A.Ş. (KCHOL), TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. (TAVHL), TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. (ISATR) ve YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. (YKBNK) gibi hisse senetlerinden oluşmaktadır.