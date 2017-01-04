Bitcoin’de yükselişin nedenleri 04.01.2017

Global piyasalar, 2016 yılında üst üste değişen fiyat dinamikleriyle tepetaklak olurken bütün bu hengamede yıldızı parlayan Bitcoin oldu.

ARK Investments Managament analisti Chris Burniske, Bitcoin’in piyasa nezdinde ‘felakete hedge’i’ konumuna geldiğini belirtiyor. Burniske, “İnsanlar Bitcoin’i geçmişte altını kullandıklarına benzer şekilde kullanıyor. Sermaye piyasalarındaki gidişattan endişelendiklerinde risk-off trade olarak bitoinde pozisyon alıyor” diyor.

Bu alımların arka planında ise 4 neden öne çıkıyor:

1) BELİRSİZLİK

Belirsizlik Bitcoin talebini destekliyor. 2015’de Grexit tartışmalarının yaşandığı döneme benzer şekilde 2016’da Avrupa’nın yeniden siyasi risklerle gündeme gelmesi ve buna bir de ABD’de yeni başkan Trump belirsizliğinin eklenmesi sığınacak liman arayan paranın bir bölümünü sanal para birimi Bitcoin’e yöneltiyor. Bloomberg News’e konuşan Huobi Bitcoin borsası analistlerinden Le Xiaotian, “Avrupa’daki terörist saldırıları sermaye piyasalarında güvenli limanlara olan talebi artırdı ve altın, Trump’ın seçim zaferinden bu yana düşüşte. Küresel istikrarsızlık fonların Bitcoin piyasasına yönelmesinde önemli etkiye sahip” demişti.

2) ÇİN

Bitcoin rallisinde Çin’deki gelişmelerin payı önemli. Yükselişin büyük bölümü 16 milyar dolarlık Bitcoin piyasasını halen domine etmekte olan Çin’deki gelişmelerden kaynaklanıyor. Çin halen en büyük hacmin yakalandığı Bitcoin borsalarına sahip ve birçok ‘Bitcoin madencisi’ Çin merkezli. Burniske’ye göre Ağustos’tan bu yana devam eden Bitcoin’in yükselişinde asıl kırılma Ekim ayında Çin hükümetinin Bitcoin kaynaklı sermaye çıkışlarını sınırlandırabileceği raporuyla başladı.

Brookings’ten Eswar Prasad ise Çin’in sermaye çıkışı kısıtlamalarının etkisine dikkat çekiyor. Prasad, Çin’deki engelleyici regülasyonlar karşısında insanların portföy çeşitlendirmek için Bitcoin’e yöneldiğini belirtiyor.

Burniske de yuanda devalüasyonun Bitcoin’e korelasyonuna dikkat çekiyor. 2016 başından bu yana Bitcoin pozitif sapmalarla birlikte dolar/yuan’la yüksek korelasyon gösteriyor.

3)VENEZUELA

Venezuela’daki sert devalüasyon da bitcoin için pozitif. Burniske, Venezuela Bolivarı’nın çöküşünden kaçan Venezuelalıların da Bitcoin’e akın ettiğini belirtiyor:

“Venezuela’da artan enflasyon beklentileri de Bitcoin’i destekledi. Yatırımcılar Bitcoin’i enflasyona hedge olarak değerlendiriyor.”

Venezuela’da para biriminin sert değer kaybı ülke borsasının 2016’da getiri şampiyonu olarak görülmesini de sağladı.

4)HİNDİSTAN

Hindistan, kara para aklama, vergi kaçırma ve sahte banknot kullanımını önlemek için Aralık ayında ani bir kararla dolaşımdaki banknotların yüzde 86,4’ünü piyasan çekmişti.

Olayın ardından ekonomistler Hindistan GSYH’si üzerine negatif etkileri hesaplarken Octagon Strategy traderı Ryan Rabaglia, Hindistan’daki durumun da Bitcoin talebini desteklediğini belirtiyor. Rabaglia, Hint Rupisi’nin bulunabilirliğinin azalması ve dolaşımının düşmesinin Hintilileri Bitcoin alımına yönlendirdiğini belirtiyor.

BİTCOİN NEDİR? TIKLAYIN

BİN DOLARI AŞTI 2016’nın başında 400 dolar seviyelerindeki sanal para birimi Bitcoin , belirsizlik ortamında yatırımcıların tercihi oldu. Yatırımcılar güvenli liman arayışında altın yerine Bitcoin’e sığındı. 1.000 doları da aşan Bitcoin 1.069 dolar ile son 3 yılın zirvesinde. Şubat 2014’te Tokyo Bitcoin Borsası Mt. Gox’un çöktüğü seviye olan 788 dolar çoktan geride kalırken 2013’te Bitcoin patlamasının yaşandığı dönemde görülen seviye ise 1.200 dolardı.

Kaynak: Business HT