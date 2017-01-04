‘DolarTL’de 3,55’in altı hedef olabilir’ 04.01.2017

Dün beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi Lira varlıklara olumsuz yansırken, kur 3,6050 seviyesini gördü. Petrol fiyatlarındaki artış da net petrol ithalatçısı olan Türkiye ekonomisi için bir risk unsuru olarak karşımıza çıkmakta. Petroldeki yükselişler cari açık problemini tekrar gündeme getirirken, enflasyon üzerinde baskı yaratmakta. Diğer taraftan, gelişmiş ülkelerde olumlu veriler iyi gelmeye devam ediyor. Dün ABD’de PMI verileri iyi geldi. Almanya’da da işsizlik gerilerken, enflasyon rakamları beklentilerin üzerinde; daha önce ZEW, IFO gibi endeksler de iyi gelirken, PMI verileri 55 seviyesinde seyretmişti. Almanya başta olmak üzere Avrupa’daki verilerin iyi gelmesi Türkiye ekonomisi için iyi haber olsa da, gelişmiş ülkelerdeki tahvil faizlerindeki artış sermaye akımları üzerinden risk oluşturmakta. Dolar’daki harekete bakacak olursak; dün iyi gelen veriler sonrası Dolar endeksi (DXY) 103,82 seviyesini görse de, kapanış 103,21 seviyesinden gerçekleşti. Dolar’daki dalgalanma, 20 Ocak’ta göreve başlayacak Trump’ın ekonomik projeksiyonlarını piyasanın net olarak görmek istemesi ile ilgili olabilir.

Trump’ın yatırımları ülkesine çekme söylemlerinin etkisi de karşılığını bulmakta: Ford Motor Meksika’daki fabrika yatırımını iptal edeceğini ve Detroit’de 700 yeni istihdam sağlayacağını açıkladı. Yurtiçi veri tarafında, merkez bankasının enflasyon değerlendirmesi şu dakikalarda takip edilirken, TSİ 14:30’da reel döviz kuru açıklanacak. Yurtdışında ise Avrupa’da hizmet PMI’lar ve enflasyon verileri takip edilecektir. ABD’de ise TSİ 22:00’de FOMC toplantı tutanakları izlenecektir. Teknik seviyelere baktığımızda, 3,59/60 direncinin üzerinde 3,65 seviyesi hedef olabilir. Öte yandan, 3,57/58 desteğinin kırılması durumunda 3,55’in altı hedef olabilir. Ek olarak, OHAL’in, 19 Ocak Perşembe günü itibariyle 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Kaynak: Ziraat Yatırım