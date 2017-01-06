Borsa günü nasıl kapadı? 06.01.2017

BİST-100 endeksi günü yüzde 0.94 yükselişle 77.106 seviyesinden tamamladı.
2017 yılının ilk haftasında ilk kez dün pozitif kapanış gerçekleştiren BİST-100 endeksi yeni güne negatif seyirle başladıktan sonra 76.145 seviyesine kadar geriledi. Bu seviyeden gelen tepki alımları ile ABD verisi sonrası yüzde 1 kazançla 77.150 seviyesini test eden borsa haftanın son işlem gününü yüzde 0.94 artı ile 77.106 seviyesinden tamamladı. İşlem hacmi 2.7 milyar TL oldu.
EN ÇOK ARTAN HİSSELER
2. METUR
3. SELGD
4. PEGYO
5. KLNMA
EN ÇOK AZALAN HİSSELER
2. SEKFK
3. MRGYO
4. EUYO
5. DIRIT