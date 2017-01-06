Borsa günü nasıl kapadı? 06.01.2017

BİST-100 endeksi günü yüzde 0.94 yükselişle 77.106 seviyesinden tamamladı.

2017 yılının ilk haftasında ilk kez dün pozitif kapanış gerçekleştiren BİST-100 endeksi yeni güne negatif seyirle başladıktan sonra 76.145 seviyesine kadar geriledi. Bu seviyeden gelen tepki alımları ile ABD verisi sonrası yüzde 1 kazançla 77.150 seviyesini test eden borsa haftanın son işlem gününü yüzde 0.94 artı ile 77.106 seviyesinden tamamladı. İşlem hacmi 2.7 milyar TL oldu.