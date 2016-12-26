Şeker Leasing – SEKFK Hisse Senedi

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. – SEKFK

1997 yılında Şekerbank bünyesinde kurulan Şeker Finansal Kiralama A.Ş., finansal kiralama sektöründe hizmet vermektedir. Şeker Leasing, İstanbul merkezi dışında Ankara, Gaziantep ve İzmir’deki 3 bölge şubesi ile faaliyetlerine devam etmektedir.

SEKFK işlem kodu ile Borsa İstanbul’da Şeker Leasing’in ana faaliyet konusu Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü kiralama (leasing) işlemlerini yapmaktır. Şeker Leasing, mali kuruluşlar, finansal kiralama ve factoring şirketleri, finansal kiralama şirketleri sektörlerinde hizmet vermektedir.

Şeker Leasing, Borsa İstanbul’da ANA PAZAR ve KESİN ALIM-SATIM PAZARI’nda işlem görmektedir.