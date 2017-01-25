Borsada para kazanmak mümkün mü?

Borsada para kazanmanın anahtarlarından birisi de yatırımcı psikolojisidir. Yatırımcıların finans piyasalarında alım ve satım yapacakları seviyelere karar vermeleri o anki psikolojileri ile doğru orantılıdır. Dolayısı ile de yatırımcıların borsada para kazanmalarındaki en önemli faktörlerin başında, o an içinde bulundukları psikolojik durum yatmaktadır.

Çünkü yatırımcıların psikolojileri o an yaptığı işlemlere de yansımaktadır. Borsada para kazanmak isteyen yatırımcılar da bu konuya özel bir şekilde önem vermeleri gerekmektedir. “Şeytanın ayrıntılarda gizli olduğu” borsada para kazanmak için ayrıntıları gözden kaçırmanız sizin için birikimlerinizi kaybetmenize neden olabilir.

Borsada para kazanmak için yatırımcı psikolojisi neden önemlidir?

Birikimlerinizi değerlendirmeye karar vermiş ve borsada para kazanmayı hedeflemişseniz, piyasa hakkındaki bilgi ve deneyimleriniz yanında kişisel özelliklerinizin de önemli olduğunu aklınızdan çıkarmamalısınız. Sahip olduğunuz davranışsal yaklaşımlar ve içinde bulunduğunuz psikoloji, ne kadar farkında olmasanız da yatırım şeklinizi ve borsada para kazanıp kazanamayacağınızı etkiler.

Bu etkilerden kurtulmak ve borsada para kazanmak istiyorsanız, öncelikle kendinizi tanımanız gereklidir. Daha sonra da edindiğiniz bilgi ve deneyimler yatırımlarınızdan para kazanmanızı sağlar.

Kendinizi keşfetmek için deneme hesaplarını kullanın!

Borsada para kazanma hayalleri kurmaya başlamanızdan önce Forex şirketlerinin ücretsiz olarak sunduğu deneme hesaplarından yararlanabilirsiniz.

Bu deneme hesapları sayesinde, birikiminizi riske atmadan piyasa deneyimi kazanmanın yanı sıra risk yönetimi nasıl yapılır hem teoride hem de pratikte öğrenebilirsiniz. Deneme hesabını kullanırken, nerelerde hata yaptığınızı, ne kadar zarara katlanabildiğinizi net bir şekilde görebilirsiniz. Bu sayede gerçek işlemlere başladığınız zaman daha rahat ve güvenli bir şekilde yatırımlarınıza yön vererek para kazanmaya başlayabilirsiniz.

Borsada para kazanmak için öncelikle sakin olmalısınız!

Borsada para kazanmak için öncelikle sakin kafa ile yatırımlarınızı düşünerek yapmanız gereklidir. Aşırı hırslı ve stresli olarak borsada yatırım yaptığınız zaman, gerçekleştirdiğiniz işlemler olumsuz olarak etkilenecektir. Bu yüzden yatırım bilincine sahip olmanız gerekmektedir. Unutmayın ki, duygusal davranışlar çoğu zaman borsa para kazanıp, kazanmayacağınızı direkt olarak etkiler. Bu nedenle borsada para kazanmayı hedefliyorsanız, duygularınızı bir kenara bırakmanız gerekli olduğunu unutmamalısınız.

Çünkü borsada para kazanmanın önündeki yegâne engel sizsiniz. Farkında olmadan yani içgüdüsel olarak attığınız tüm adımlar, başarınızın önündeki en büyük engeli oluşturmaktadır.

Piyasa dinamiklerini görmezden gelmeyin!

Borsada para kazanmak ve başarılı olmak istiyorsanız, piyasa dinamikleri iyi takip etmelisiniz. Çünkü piyasada meydana gelebilecek en ufak değişimler bile yatırım araçlarının değerinde dalgalanma yaratır. Bu noktada önemli olan borsada meydana gelen fiyat hareketlerini yorumlayabilmeniz gereklidir.

Unutmayın ki, yorumlamadan yapılan işlemler rastgeledir ve piyasada zarar etmenize yol açar. Bu yüzden borsa bilgilerinizi artırmalısınız. Deneyim kazanarak, hem nasıl bir yol izleyeceğinizi hem de piyasaya olan yaklaşımlarınızın nasıl olması gerektiğini öğrenirsiniz. Böylelikle yatırımlarınızı karlı noktalardan gerçekleştirerek, birikimlerinizi değerlendirebilirsiniz.