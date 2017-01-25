‘Dolara ilişkin görüşümüz negatif’ 25.01.2017

UBS Group AG varlık yönetimi birimine göre; ABD Doları zirveye ulaştı ve bu yıl Başkan Donald Trump’ın yönetimi altında muhtemelen düşecek. UBS’e göre dolarda yakın zamanda görülecek düşüş, baz ve değerli metal fiyatlarını destekleyecek.

UBS varlık yönetimi birimi emtia ve forex idari direktörü Wayne Gordon, Bloomberg TV ile gerçekleştirdiği mülakatta “Donald Trump’ın sözünü verdiği daha fazla altyapı ve düşük vergi ile edinilecek daha fazla borç ABD için ikiz açığa dönüşme eğilimi barındırıyor; bu da dolar için net bir şekilde olumsuz.” dedi.

Gordon, Singapur’da gerçekleştirdiği mülakatta “Bizim UBS’te ABD Doları’na ilişkin görüşümüz negatif. Biz doların zirveyi gördüğüne inanıyoruz. Bizce buradan düşecek” dedi ve “Böyle düşünüyoruz çünkü reel faiz oranlarının eksi bölgede daha fazla ilerlediğini görüyoruz” diye ekledi.

Kaynak: Bloomberg HT