Borsada risk yönetimi nasıl yapılır?

Borsada yatırımlarını ve birikimlerini artırmak isteyen yatırımcıların bu amacını gerçekleştirmesi etkin risk yönetimiyle mümkün olur. Borsada risk yönetimin nasıl yapıldığına dair çok fazla kaynak var.

Sermaye ve finans piyasalarının dinamik yapısı, küresel piyasalardaki ekonomik, siyasi, jeopolitik unsurlar dahil tüm gelişmelerden etkilenir. Bu dinamiklik ise borsada risk yönetimini çok önemli hale getirir. Risk yönetimini yapmak için temel birkaç stratejinin bilinmesi birikim ve yatırımların korunmasında hatta kazançların artmasında dikkate değer katkı sağlıyor.

Borsada etkin risk yönetimi stratejileri

Risk yönetiminde geç kalmayın

Borsada etkin risk yönetimi yapmak isteyen yatırımcıların öncelikle dikkat etmesi gereken unsur, risk yönetimi stratejilerinin başarılı olabilmesi için yatırım yapmadan önce belirlenmesi gerekiyor. Borsada yatırım yapmadan önce ve portföy oluşturmadan önce risk yönetimi ve etkin portföy yönetimi hakkında bilgi sahibi olun.

Bilgi sahibi olun

Borsaların işlem kuralları vardır ve işlem gören finansal ürünlerin birbirlerine göre performansları. Borsaların işlem kuralları, avantaj ve dejavantajları birbirine göre farklılık gösterir. İşlem gören enstrümanlarının performanslarını, kar beklentilerini analiz edemezseniz kar beklentisi düşük ve zarar etme olasılığı yüksek bir enstrümana yatırım yapabilirsiniz. Risk yönetiminin en önemli kısmı bu aşamada şekillenir.

Portföy oluştururken yatırım yapılacak borsanın yatırım beklentisi ile uyum göstermesi ve işlem gören enstrümanlarının performanslarının analiz edilmesi etkin risk yönetiminin vazgeçilmez aşamalarıdır. Bu aşamada portföy nasıl oluşturulur noktasında da araştırma yapılması gerekiyor.

Finansal veriler ve piyasalar üzerindeki etkilerini araştırın

Risk yönetimin başarılı olabilmesi için portföy oluşturma aşamasında kullanacağınız analiz yöntemleriyle ilgili araştırma yapın. Temel analiz verileri nedir ve ne zaman kullanılır? Teknik analiz nedir? En çok kullanılan teknik analiz yöntemleri nelerdir? gibi analiz yöntemleri hakkında fikir sahibi olun. Borsada para kazanmak için analiz yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmanız etkin risk yönetimi için size avantaj sağlayacaktır. Tabi bu arada sektör profesyonelleri kadar bilgi sahibi olunması beklenemez fakat analiz yöntemleri hakkında temel seviyede bilgi sahibi olunması uzman rapor ve analizlerini yorumlayabilmek için önemlidir.

Deneme hesaplarda kendinizi test edin

Risk yönetimini etkin yapabilmek için işlem yapılacak borsanın özellikleri, işlem gören enstrümanlar, temel ve teknik analiz gibi konularda bilgi sahibi oldunuz sıra bu bilgileri ne kadar başarı ile uygulamanıza geldi. Aracı kurumlar tarafından sunulan deneme hesapları ile bilginizi test edebilirsiniz. Mesela; Forex piyasasında aracı kurumlar tarafından sunulan deneme hesaplarda hem dünya piyasaları hem de dünyanın en popüler enstrümanlarını alıp satarak pratik yapıp işlem stratejilerinizi test edebilirsiniz.