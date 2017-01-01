Kredi, kredi kartı, kira, bir başkasının hesabına para göndermek istendiğinde en kolay ve en hızlı ödeme yöntemlerinden olan EFT, çok fazla kişi tarafından kullanılsa da yeterince bilinmeyen bir finansal ödeme sistemidir.

Bankacılık sistemini kullanılarak yapılan para transferi işlemlerinde çok etkin olarak kullanılan EFT, kişiler tarafından kavram ve anlam olarak tam bilinmemektedir. EFT yönteminin sağladığı avantajlar ve EFT ile havale arasındaki farklar karıştırılmaktadır.

EFT sistemi, bilgisayar ve internet kullanımıyla birlikte çok popüler hale gelmiştir. Kişilerin bankaya gitmeden bilgisayardan ya da mobil olarak para aktarma , ödeme yapmak istediğinde kullandığı bir yöntemdir. Peki EFT nedir?

EFT pratik anlamıyla farklı iki banka arasında yapılan para aktarma işlemidir. Hesabın olunduğu bankadan ödeme yapılacak başka bir bankaya para transferidir. Mesela ev sahibinin kiracıdan farklı bir hesap kullandığı durumda, ev sahibinin hesabına para aktarılması işlemi EFT yöntemidir. EFT yönteminde dakikalar içinde gönderilen paranın ev sahibinin hesabına geçmesi ise EFT’nin en büyük avantajıdır.

Para transferi yapan kişinin kendi bankasının dışında bir bankaya kredi borcu olduğunu varsayalım. A bankasından B bankasında ki kişinin kendi ve başkası hesabına yapmış olduğu para aktarma işlemi ya da basit tarifi ile ödeme diğer söylemi ile para yatırma işlemi EFT yöntemidir.

EFT ücreti her bankada farklı mıdır?

EFT ile bankalar arasında ödeme yönteminin kullanılması ücrete tabidir. Her bankanın uyguladığı EFT ücreti farklılık göstermektedir. EFT ücretinin miktarı bankadan bankaya değişmekle birlikte transfer edilen para miktarına göre de değişiklik göstermektedir. Genellikle EFT ücreti 1 TL ile 4 TL arasındadır.

EFT hangi saatlerde yapılır?

EFT ile para transferi tüm bankalarda aynı çalışma saatleri içinde yapılır. EFT saatleri tatil günleri dışında 08:30-17:00 saatleri arasındadır.