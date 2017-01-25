Piyasalar güne nasıl başladı? 25.01.2017

Asya’da hisse senetleri, şirketlerin mali sonuçlarının yatırımcıların ekonomik büyümeye ilişkin iyimserliğini güçlendirmesi ile birlikte küresel hisse senedii rallisine katıldı. Emtia fiyatlarındaki artış ham madde şirketlerine destek sağlarken, altın kayıplarını korudu.

Tokyo’dan Avustralya’ya, hisse senedi piyasaları, Standard & Poor’s 500 Endeksi’nin (S&P 500) rekor seviyeye çıkmasının ardından yukarı yönde hareket etti. MSCI Asya Pasifik Endeksi Ekim ayından bu yana en yüksek seviyesinde seyrediyor. BHP Billiton Ltd emtia şirketlerinin hisselerindeki kazançlara öncülük etti ve demir cevheri rallisini sürdürdü. Yen, Salı günkü hızlı düşüşün ardından yukarı yönde hareket etti. Avustralya doları beklenenden zayıf çıkan enflasyon verisinin ardından geriledi.

Yatırımcılar, aralarında dünyanın en büyük madencilik şirketi ve Çin’in en büyük e-ticaret şirketinin de bulunduğu önemli şirketlerin finansal sonuçlarına yeniden odaklandılar ve dikkatlerini son dönemde piyasa hareketlerini yönlendiren siyasi gelişmelerden uzaklaştırdılar. Alibab Group Holding Ltd., Çin’de harcamaların gücünü koruması ile birlikte satış tahmini yükseltti ve BHP, fiyatların Çin’den gelen talep yükselmesinin ardından ikinci çeyrek demir cevheri üretiminde kazanç elde ettiğini duyurdu. ABD’nin en büyük konut yapım şirketi D.R. Horton Inc.’nin karı, istihdam artışının alıcı talebini güçlendirmesi sonucu analistlerin tahminlerinden daha iyi çıktı.

Piyasalar

*MSCI Asya Pasifik Endeksi Tokyo saati ile 11:10’da yüzde 0.5 yukarıda seyrediyordu ve 6 Ekim’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

*Japonya’da Topix Endeksi yüzde 1.1 yükseldi. Japonya’da ihracat, küresel talepteki artış ve Çin’de ihracatın artmasının etkisi ile, Aralık ayında, 14 ay süren düşüşünü durdurdu.

*Yen dolar karşısında, önceki seansta yüzde 1 düştükten sonra yüzde 0.2 yükselerek 113.60 seviyesine çıktı. ABD para biriminin 10 önemli para karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi fazla değişmedi. Dolar üst üste dört hafta geriledi ve Şubat ayından bu yana en uzun haftalık düşüş serisini gerçekleştirdi.

*Avustralya doları yüzde 0.5 düştü ve tüketici fiyatları artışının zayıfladığını gösteren veri sonrası gelen kazançlarını geri verdi. Avustralya’da S&P/ASX 200 Endeksi yüzde 0.4 yüksedi.

*Hong Kong’da Hang Seng Endeksi yüzde 0.3 artarken, Çin’de Şanghay Bileşik Endeksi fazla değişmedi.

*Güney Kore’de Kospi Endeksi yüzde 0.1 yükseldi. Güney Kore ekonomisi, bugün açıklanan verilere göre, dördüncü çeyrekte bir yılı aşkın sürenin en yavaş büyümesini gerçekleştirdi.

*Standard & Poor’s 500 (S&P 500) endeks vadeli kontratları, gösterge endeksin dün yüzde 0.7 yükselerek rekor seviyeye çıkmasının ardından yüzde 0.1 tırmandı. Nasdaq Bileşik Endeksi de rekor seviyeye çıktı.

*ABD’nin 10 yıl vadeli tahvillerinin faizi Salı günü yedi baz puan yükselerek yüzde 2.47’ye çıkmasının ardından iki baz puan geriledi.

*Altın Salı günü yüzde 0.8 düştükten sonra ons başına 1,208.91 dolar seviyesinde tutundu.

*Demir cevheri vadelileri, önceki seansta, yüzde 3.7 yükselerek dört gün süren düşüşünü durdurmasının ardından yüzde 0.45 daha değer kazandı.

Kaynak:Bloomberg HT