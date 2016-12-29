‘Kurda Yükseliş Hareketinin Devam Edeceği Öngörülmektedir’ 29.12.2016

Dolar endeksinin 103 seviyesini aşmasına ve gelişmekte olan ülke piyasalarında satış baskısının artmasına bağlı olarak dün kurda 3.55 seviyeleri görüldü. 3.53 seviyesi üzerinde kaldığı sürece kurda yükseliş hareketinin devam edeceği öngörülmektedir. Bu seviyenin üzerinde tutunması durumunda 3.55 seviyesi önemli direnç seviyedir. Alımların daha da artması durumunda 3.56 seviyesi takip edilecektir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 3.53 seviyesinin altına sarkması durumunda kurda sırasıyla 3.5182 ve 3.5051 seviyeleri takip edilebilir.

Kaynak: Şeker Yatırım