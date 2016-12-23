DAX Endeksi – GDAXI Endeksi

DAX Endeksi – GDAXI

DAX endeksi, Almanya Frankfurt Borsasında işlem gören en likit ve en yüksek hacimli 30 hisse senedinden oluşmaktadır. DAX endeksini oluşturan hisse senetlerinin performansını ile oluşan DAX endeksi, elektronik ticaret sistemi Xetra üzerinden oluşmaktadır.

1988 yılında 1000 baz değeri kabul edilerek oluşturulan DAX endeksini oluşturan hisse senetlerinin değeri ise Frankfurt Borsası’nda işlem gören hisse senetlerinin toplam değerinin yüzde 75’ine tekabül etmektedir.

DAX 100 endeksi içinde olan ve prime standart adı verilen kriterlere göre Dax endeksine dahil hisse senetleri arasında BMW, Simens ve Adidas gibi şirket hisseleri yer almaktadır. Forex piyasasında DAX endeksi GDAXI kodu ile işlem görmektedir.