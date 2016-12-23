Yibitaş – YBTAS Hisse Senedi

YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. – YBTAS

1973 Yozgat’ta kurulan Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş., inşaat malzemeleri üretimi alanında hizmet vermektedir. Yibitaş Yozgat’ın yatırımı olan Yibitaş Yozgat Çimento Fabrikası, 696 bin metrekare alan üzerinde faaliyetlerine devam etmektedir. Yozgat ilinin ilk sanayi kuruluşlarından olan fabrika, tüm çalışanları ile çimento üretim iş kolunda bölge ve ülke sanayine önemli katkılar sağlamaktadır.

Yibitaş Yozgat Çimento Fabrikası ana ortakları, 1992 yılında Sivas ve Çorum çimento fabrikalarını özelleştirme idaresinden satın alarak, Hasanoğlan ve Nevşehir öğütme tesislerini kurarak ülke geneline yayılmaya başlamıştır. Aynı şekilde Yibitaş Yozgat Çimento ve diğer çimento fabrikaları ; ana ortakları , dünya devlerinden Lafarge ile 1994 yılında ortaklık anlaşması yaparak faaliyetlerini uluslararası boyutlara taşımıştır.1995 Yılında ortaklık şirketi Samsun Öğütme tesisini de devreye almıştır.2009 yılında Hasanoğlan öğütme tesisi klinker hattı ilavesiyle ana fabrikaya dönüştürülmüştür.

YBTAS işlem kodu ile Borsa İstanbul’da işlem gören Yibitaş Yozgat’ın ana faaliyet konusu çimento üretim ve satışıdır. Yibitaş Yozgat, imalat sanayii, taş ve toprağa dayalı, taş ve toprağa dayalı diğer sanayi sektörlerinde hizmet vermektedir.

Yibitaş Yozgat, Borsa İstanbul’da PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU’nda işlem görmektedir.