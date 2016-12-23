Yibitaş – YBTAS Hisse Senedi

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1675.00
-25.00
(-1.47%)
Güncelleme Zamanı : 23/12/2016 - 10:39
Sembol
YBTAS
Son İşlem Fiyatı
1675.00
Değişim
-25.00
Günlük Aralık
1675.00 - 1675.00
Günlük En Düşük
1675.00
Günlük En Yüksek
1675.00
Yıllık En Düşük
1600.00
Yıllık En Yüksek
2480.00
Piyasa Değeri
167.50M
Hacim
1
Ortalama Günlük Hacim
7
"Feragat"

YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. – YBTAS

1973 Yozgat’ta kurulan Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş., inşaat malzemeleri üretimi alanında hizmet vermektedir. Yibitaş Yozgat’ın yatırımı olan Yibitaş Yozgat Çimento Fabrikası, 696 bin  metrekare alan üzerinde faaliyetlerine devam etmektedir. Yozgat ilinin  ilk sanayi kuruluşlarından  olan  fabrika, tüm çalışanları ile  çimento üretim iş kolunda  bölge  ve ülke sanayine önemli katkılar sağlamaktadır.

Yibitaş Yozgat  Çimento Fabrikası ana ortakları, 1992 yılında Sivas ve Çorum çimento fabrikalarını özelleştirme idaresinden satın alarak, Hasanoğlan ve Nevşehir öğütme tesislerini kurarak ülke geneline yayılmaya başlamıştır. Aynı şekilde Yibitaş Yozgat Çimento  ve diğer çimento fabrikaları ; ana ortakları , dünya devlerinden Lafarge ile 1994 yılında ortaklık anlaşması yaparak faaliyetlerini uluslararası boyutlara taşımıştır.1995 Yılında ortaklık şirketi  Samsun Öğütme tesisini de  devreye almıştır.2009 yılında Hasanoğlan öğütme tesisi klinker hattı ilavesiyle  ana fabrikaya dönüştürülmüştür.

YBTAS işlem kodu ile Borsa İstanbul’da işlem gören Yibitaş Yozgat’ın ana faaliyet konusu çimento üretim ve satışıdır. Yibitaş Yozgat, imalat sanayii, taş ve toprağa dayalı, taş ve toprağa dayalı diğer sanayi sektörlerinde hizmet vermektedir.

Yibitaş Yozgat, Borsa İstanbul’da PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU’nda işlem görmektedir.

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