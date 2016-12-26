Denetim nedir?
Denetim; kurallara uygun bir şekilde hareket edilip, edilmediğine dair yapılan tüm kontrollerdir. Hesapların denetimi, resmi denetim, sağlık denetimi ve vergi denetimi denetime örnek verilebilir.
Denetim türleri nelerdir?
- İç denetim: Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü tarafından yapılan tanıma göre; bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir.
İç denetim işlemini gerçekleştiren kişiye iç denetçi denir.
- Kamu denetimi: Kamu haklarının korunması ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla yapılan denetim türüdür.
- Bağımsız denetim: Şirketlerin finansal tablolarının Türk Denetim Standartlarına göre denetlenmesine bağımsız denetim denir.
Denetimin Özellikleri Nelerdir?
– Denetim bir süreci kapsar.
– Denetim uzman ve bağımsız bir kişi tarafından gerçekleşir.
– Denetim çalışmaları sonucunda rapor düzenlenir.
– Denetim, belli bir ekonomik birime ve bir döneme ait bilgileri içerir.
– Denetim, bilgilerin doğruluğu ya da ne kadar güvenilir olduğu ile ilgilenir.
– Denetim, bir karşılaştırma eylemidir.
– Denetim, kanıt toplama ve değerlendirmedir.