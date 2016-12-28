Dolar 2017’de ne olur?

Rekor üstüne rekor kıran doların 2017 yılında ne olacağı en çok merak edilen konuların başında geliyor. Bu sebeple biz de sizler için 2017 dolar beklentilerini mercek altına aldık. İşte 2017 dolar beklentileri…

Senem Türkanoğlu/Editör

Doların 2017’de ne olacağına geçmeden önce 2016 yılında neler yaşandığına kısaca değinelim. Türkiye ve dünyada 2016 yılında birçok gelişme meydana geldi. İçeride terör olayları, 15 Temmuz kalkışması, Rusya ile uçak krizinin ardından yeni bir döneme girilmesi ve Rus Büyükelçisi Andrey Karlov’un suikast sonucu hayatını kaybetmesi en önemli maddeler arasında yer aldı. Dışarıda da; Brexit, OPEC’in tarihi anlaşması, ABD Başkanlık seçimleri, İtalya Başbakanı Matteo Renzi’nin istifası, Fed’in yılın son toplantısında aldığı 25 baz puanlık faiz kararı ve 2017 yılında faiz beklentisinin 2’den 3’e çıkması dünya gündemine damgasını vurdu. İç ve dış gündemde bunlar yaşanırken hiç şüphesiz ki yılın en çok konuşulan para birimi yine dolar oldu.

‘Dolar yüzde 20 değer kazandı’

2016 yılına negatif başlayan piyasalar ekonomik ve siyasi gündemin yarattığı volatilite ile yön bulmaya çalıştı. Yeni yıla 2,9172 seviyesinde başlayan dolar, yıl içerisinde en düşük seviye olarak 2,7878 değerini 2 Mayıs’ta gördü. En yüksek seviye olarak 3,5942’yi 2 Aralık’ta kaydetti.

Yılbaşından bu yana art arda rekorlar kıran ve 3,60’ı gören dolar 2016 yılı içinde yüzde 20 değer kazandı.

2016’da yüksek volatilite kaydeden dola/TL’de 2017 yılında yeni zirveler görülecek mi? Bu soruyu GCM Menkul Kıymetler Araştırma Departmanı’na sorduk. İşte beklentiler:

“Uzun vadeli olarak 01 Mayıs 2011 tarihinden beri yukarı yönlü çıkışları her fırsatta destekleyen ve 01 Kasım 2015 seçimleri sonrasındaki sert düşüşe rağmen ilgili yükselişe katkı sağlayan 55 haftalık üssel hareketli ortalama 3,0500 seviyesi üzerinde pozitif görünümüne ilişkin düşünce ön plandadır.

USDTRY kuru eğer 3,0500 seviyesi üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü çıkışını şuan ki tarihi zirve 3,5942 üzerine sarkıtarak Fibonacci Expansion %261,8’lik orana tekabül eden 3,7195 seviyesini hedefleyebilir ve uzun vadeli beklentiler konusunda bu seviyede tekrar karar vermek isteyebilir.

USDTRY kuru eğer 3,7195 seviyesi üzerinde hareket oluşturabilirse bu tutum 3,80 ve 4,00 gibi seviyelerin yüksek sesle konuşulmasına katkı sağlayabilir. Aksi takdirde trend içerisindeki tepkisel satışları gündeme gelebilir ve bu düşünce USDTRY kurunun 3,41– 3,34 bölgesine doğru bir tepki oluşturmasına imkan tanıyabilir.”

Dolar/TL için öngörülen diğer görüşleri ise şöyle sıralayabiliriz;

Capital Economics: Dolar/TL 2017’de 3.50 olabilir

Capital Economics ekonomisti, Jackson, “Artan siyasi endişeler, geniş cari açık ve Fed’in piyasalarının fiyatladığından daha fazla faiz artırımı gerçekleştireceği düşüncemiz nedeniyle Türk lirasının dolar karşısında önümüzdeki yıl yaklaşık yüzde 15 değer kaybedeceğini tahmin ediyoruz” dedi.

Jackson, bu beklentiler doğrultusunda 2017’de dolar/TL‘de 3.50 seviyesinin görülebileceğini tahmin ettiklerini vurguladı.

SocGen: Dolar/TL’de hedef 3.55

Avrupa’nın önemli finans şirketlerinden SocGen 2017 dolar/TL hedefini paylaştı. SocGen analistleri, Türk lirasının dolar karşısında 2017’nin ilk çeyreği itibariyle 3.55 seviyesine gerileyeceğini tahmin ediyor.

Morgan Stanley: Dolar/TL 2017 yılında 3.70’e yönelebilir

ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley 2017 yılında doların TL karşısında 3.70 seviyesine yönelmesini bekliyor. Morgan Stanley, zayıf lira konusunda sebeplerden çok semptomlara odaklanıldığını paylaştı.