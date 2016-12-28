BIST Temettü – XTMTU Endeksi

BIST Temettü Endeksi – XTMTU

XTMTU kodu ile işlem gören BIST Temettü Endeksi; Borsa İstanbul pazarlarında (Yakın İzleme Pazarı, C ve D listeleri hariç) işlem gören ve değerleme günü itibariyle son 3 yılda nakit temettü dağıtan şirketlerin paylarından oluşur. BIST Temettü Endeksinin hesaplanmasına 01.07.2011 tarihinde başlanmış olup, endeksin başlangıç değeri 63.269,40’tır.

BIST Temettü Endeksinin kapsamına ilişkin yapılan periyodik gözden geçirme sonucunda endeksin kapsamında yapılan dönemsel değişikliklerin geçerli olacağı Şubat-Ocak olmak üzere 1 endeks dönemi vardır.

BIST Temettü Endeksinde işlem gören hisse senetleri

BIST Temettü Endeksi, ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. (ADANA), AKBANK T.A.Ş. (AKBNK), AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. (AKSA), ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. (ANHYT), ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ASELS), AYGAZ A.Ş. (AYGAZ), BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BRSAN), ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (CIMSA), GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (GENTS), KOÇ HOLDİNG A.Ş. (KCHOL), TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. (GARAN) ve YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (YUNSA) gibi hisse senetlerinden oluşmaktadır.

Temettü nedir?

Temettü, şirketlerin elde ettikleri kardan ortaklara dağıtılan kar payıdır. Kar payı nakit veya hisse senedi şeklinde dağıtılabilir. Nakit kar payı dağıtımında şirketin elde ettiği kar, payları oranında nakit karşılığı ortaklara aktarılır. Hisse senedi şeklindeki temettü dağıtımında ise elde edilen kar şirket bünyesinde tutularak sermayeye ilave edilir. Şirketin sermayesi bedelsiz artarken hissedarlara payları oranında ilave hisse senedi dağıtılır.