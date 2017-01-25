‘Dolar 5 günlük zaman diliminde en yüksek fiyat seviyesine gelebilir’ 25.01.2017

TRY için dün tarihi günlerden birisini yaşadık diyebiliriz. Zira sürekli yeni rekorlar gördüğümüz USDTRY paritesinde faiz artırım söylemlerini çokça duyuyor hale gelmiştik. Dün gerçekleşen PPK toplantısı sonrasında; O/N borç verme oranının % 8.5’ ten % 9.25’e, geç likidite borç verme oranının ise %10’ dan %11’ e yükseltildiğini, 1 haftalık repo faiz oranlarında ise herhangi bir değişikliğe gidilmediğini takip ettik. PPK kararları sonrasında 3,7550 seviyesinin altında kalıcı bir fiyatlama gözlemleyemedik bu duruma Politika Faizi(1 haftalık Repo faiz oranı) oranında herhangi bir değişikliğe gidilmemiş olması, piyasa katılımcılarının, PPK kararlarına –içerik değil, fiiliyat açısından- beklentilerine tam cevap bulamamış olmaları neden oldu diyebiliriz. Karar sonrası görünüme bakacak olduğumuzda 3,7850 direnç seviyesine yakın seyreden USDTRY paritesi Dolar Endeksinde gün içinde olabilecek bir toparlanma hareketi ile bu seviyeyi de kırarak yaklaşık 5 günlük zaman diliminde en yüksek fiyat seviyesine gelebilir. Olası bir gevşeme hareketinde ise sırasıyla 21 ve 55 günlük HO olan 3,7786-3,7675 seviyeleri ile karşılaşılabilir.

ABD veri takviminin son derece zayıf olduğu haftanın 3. İşlem gününde Türkiye’ den Kapasite Kullanım Oranı ve İmalat Güveni takip edilebilir.

Destek: 3,7550 – 3,7400 – 3,7250

Direnç: 3,7850 – 3,8280 – 3,8585

Kaynak: Alnus Yatırım