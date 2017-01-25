Dolar bugün ne olur? 25.01.2017

Dolar güne nasıl başladı?
Dolar Merkez Bankası’nın dünkü faiz toplantısının ardından 3,79 lira civarında seyrediyor.
Merkez Bankası’nın politika faizine dokunmayıp, faiz koridorunun üst bandında artışa gitmesi sonrasında dolar 3,80’in altında hareket ediyor.
Kararla birlikte ilk etapta 3,83’e yaklaşan kur daha sonra düşüşe geçti. Dolar bankalararası piyasalarda 3,79 civarında seyrediyor.
Merkez Bankası’nın kararını geride bırakan piyasalar bankadan gelecek likidite adımlarını takip etmeye devem edecek.
Piyasada gözler Fıtch’te
Cuma günü Fitch’ten gelecek not kararı da piyasaların radarında. Türkiye’ye yatırım yapılabilir notu veren tek kuruluş olan Fitch’in kararı kurun seyrinde etkili olacak.
Dolar bugün ne olur?
Uzmanlar; dolar/TL‘de 3.70-3.75 bölgesinin üzerinde kalındığı sürece yükselişin devam edebileceğini belirtiyor. 3.84-3.85’nin önemli direnç bölgesi olduğuna dikkat çekiyor. Ayrıca yeni yükseliş için 3.84-3.85 bölgesinin üzerinde kapanışlar görülmesi gerektiğini vurguluyor.
Kaynak: Ntv Para