Vücut tipine uygun kıyafet seçimi nasıl yapılır?

Vücut dili, konuşmalar kadar bir insanın nasıl giyindiği de karşısındakini önemseyip, önemsemediğinin en büyük göstergelerinden biridir. Dolayısıyla kıyafet seçimi bir kişi için oldukça önemlidir. Karşı tarafta olumlu bir izlenim bırakmak istiyorsanız doğru bir kıyafet seçimi yapmalısınız. Hiçbir zaman moda akımına kapılıp size yakışmayan şeyleri tercih etmemelisiniz. Trendleri takip etmeli ama her zaman kendinize yakışan şeyleri satın almalısınız. Kıyafet satın alırken de bazı noktaları göz ardı etmemelisiniz. Bunlardan en önemlisi ise vücut tipinize uygun seçimler yapmak olmalıdır. Mesela uzun boylu ve kısa boylu bir erkeğin kıyafet seçimi farklıdır. Bu sebeple kıyafet seçiminde vücut tipinizi baz alarak gardırobunuzu yenilemelisiniz.
1Uzun boylu erkekler nasıl kıyafetler tercih etmeli?
.Boyuna çizgili takımlar kullanılmamalı.
.Kurvaze takımlar idealdir.
.Sivri burunlu ayakkabılar giyilmemeli.
.Serbest giyim günlerinde pötikareli, tüvit ceketler kullanılabilir.
.Gömlek yakaları sivri ve uzun olmamalı.
.Duble paçalı pantolonlar kullanılmalı.
.3’lü kombinler tercih edilmeli.(Ceket, pantolon ve aynı tonlarda gömlek)
2Kısa boylu erkekler nasıl giyinmeli?
.Boyuna ince çizgili takımlar giyilmeli.
.Düz koyu renkler kullanılmalı.
.Ceketler bele oturmalı, kare omuzlar olmalı, ceketlerde ya 2 ya da 3 düğme olmalı.
.Uzun ceketler giyilmemeli.
.Boyuna ince çizgili gömlekler tercih edilmeli.
.Paçaları aşağı doğru daralan pantolonlar giyilmeli. Duble paça kullanılmamalı.
3İri yapılı erkekler kıyafet seçiminde nelere dikkat etmeli?
.Koyu renkte takımlar ve boyuna çizgili takımlar tercih edilmeli.
.Kalın kumaşlardan yapılmış her türlü giysiden kaçınılmalı.
.İstenildiği taktirde kemer yerine askı kullanılabilir.
Minyon yapılı erkekler kıyafet tercih nasıl olmalı?
.Genelde bele oturan kuplarda ceketler giyilmeli.
.Ceket kolları katiyen uzun olmamalı.
.Bol, dökümlü kazak ve gömleklerden uzak durulmalı.
.Pantolonların paçaları aşağı doğru daralarak inmeli.
.Gömlek yakaları ve manşetleri geniş olmamalı.