Dolar bugün ne olur? 01.02.2017

Dün yaşadığı düşüşle 3.77’ye inen dolar kurunda bu sabah ilk işlemler, 3.78 seviyesinden gerçekleşiyor.

Serbest piyasada dolar 3,7820 liradan, euro ise 4,0820 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı’da 3,7800 liradan alınan dolar 3,7820 liradan, 4,0800 liradan alınan euro ise 4,0820 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,7870, liradan, euro ise 4,0720 liradan satılmıştı.

Dolar bugün ne olur?

Uzmanlar; dolar/TL‘de 3.70-3.75 bölgesinin önemli destek olduğunu vurguluyor. Bu bölgenin üzerinde kurdaki görünümün değişmeyeceğini vurguluyor. Gün içinde ise 3.80 seviyesinin direnç olarak izlenebileceğini vurguluyor.

Kaynak: Business HT