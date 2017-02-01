‘Kırarsa 3.80 Takip Edilebilir’ 01.02.2017

Önceki günkü sert düşüşün ardından dünü nispeten sakin geçiren dolar kuru açıldığı seviyeye yakın kapandı. Yükselişlerde 3.80’i geçemeyen kur, gün içi en düşük 3.7670’i gördü. Bu sabah saatlerinde 25 saatlik ortalaması olan 3.78’i zorlayan kur, bu seviyeyi aşarsa 3.8028 ilk direnç olarak takip edilebilir. Alımların hızlanması durumunda ise 3.8422 ikinci direnç olarak izlenebilir. 3.78 direncinin aşılmaması durumunda ise 3.7534’e kadar geri çekilme görülebilir. Düşüşler için önemli bir destek konumunda olan bu noktanın kırılması durumunda ise 3.7163 ikinci destek olarak belirlenebilir.

Kaynak: Şeker Yatırım