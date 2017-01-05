Dolar bugün ne olur? 05.01.2017

Yeni yılın ilk haftasına rekorla başlayan dolar, bugün ne olur? İşte dolara yönelik beklentiler...

Dolar güne nasıl başladı?

Doların küresel güçlenmesi sonrası gelen kâr satışlarıyla dolar/TL de yönünü aşağı çevirdi.

Doların diğer altı önemli para birimi karşısındaki hareketlerini izleyen dolar endeksi 14 yılın zirvesi olan 103.82’yi görmesi sonrasında geriledi. Dün açıklanan Fed toplantı tutanaklarının yeni bir bilgi içermemesi kâr satışlarında etkili oldu.

Dolardaki global düşüş sonrası dolar/TL 3,56’lı seviyelerde hareket ediyor.

Dolar geçtiğimiz salı günü 3,6040’la tarihi zirvesini yenilemişti.

Piyasalarda gözler tarımdışı istihdam verisinde

Piyasaların gözü yarın açıklanacak ABD tarımdışı istihdam verisinde olacak.

Dolar bugün ne olur?

Uzmanlar; dolar/TL 3.57 seviyesinin altında tutunursa 3.5492-3.5157 seviyelerinin gündeme gelebileceğini belirtiyor. Uzun dönemde yükseliş trendinde olan kuru bugün ABD tarafından açıklanacak önemli veriler de desteklerse ve 3.57 direncin de yukarı yönlü kırılması halinde 3.5968 seviyesinin takip edilebileceğini vurguluyor.

Kaynak: Ntvpara