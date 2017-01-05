Kadınlar için alışveriş bir tutkudur. Özellikle stresli anlarında daha fazla alışveriş yaparak kafalarını dağıtmak isterler. Hal böyle olunca kadınların harcama alışkanlıklarının tüketim sektörünün birincil lokomotifi olduğunu söyleyebiliriz. Peki, kadınlar en çok neye para harcıyor? İşte kadınların en çok para harcadığı 5 şey:

1. Makyaj ürünleri: Makyaj ürünleri bir kadın için olmazsa olmazlardandır. Kadınlar; bakımlı ve güzel görünmek adına makyaj malzemelerine oldukça para harcıyor. Yani konu makyaj malzemesi ise paranın hiç de önemi yok. Özellikle son yıllarda artış gösteren kozmetik mağazaları, ürün çeşitliliğinin çoğalması tüketimi de artırdı. Bir ürün almak için girilen mağazadan neredeyse 10 ürünle dönülmesi tüm kadınların ortak derdi. Ürün alıp sonradan pişman olunsa da nedense bu alışkanlıktan bir türlü vazgeçilmiyor. Kadınların en fazla satın aldığı ürün ise rimel. Rimeli ruj ve göz kalemi izliyor. En fazla tüketim de 24-35 yaş arasındaki kadınlar arasında görülüyor.

2. Ayakkabı: Kadınların en büyük tutkularından biri de hiç şüphesiz ki ayakkabı. Ünlü İngiliz gazetesinin yaptığı araştırma da bunu kanıtlar nitelikte. Araştırmaya göre; kadınların yüzde 96’sı ilk ayakkabısını ne zaman aldığını hatırlıyor ama sadece yüzde 75’i ilk sevgilisinin adını hatırlayabiliyor. Bu da gösteriyor ki; kadınlar ayakkabıya oldukça önem veriyor. Yani bir kadın beğendiği ayakkabıyı şartlar ne olursa olsun satın alıyor ve adeta tutkuyla bu eşyaya bağlanıyor.

3. Estetik: Estetik ameliyatlar kadınlara yönelik bir sektör olarak başladı. Başladığı andan itibaren oldukça büyüyen bu sektörde kadınlar tarafından en çok tercih edilen estetik ameliyatlar ise; göğüs büyütme, burun operasyonları ve yağ aldırma.

4. Giyim: Her kadın şık görünmek ister. Tabii şık görünmek adına da oldukça vakit harcar. Kadınların çoğu geceden düşünse de her sabah ne giyeceğine karar veremiyor ve kıyafetlerinin yetersiz olduğunu söylüyor. Yetersiz bulunan kıyafetler sonucunda da giyim alışverişine harcanan para artıyor. Giyim alışverişinde ise etek ve elbise ilk sırada yer alıyor.

5. Tatil: Tatil kadar tatil hazırlıkları da bir hayli masraflı özellikle de kadınlar için. Kadınlar tatile hazırlanırken çok fazla harcama yapıyor. En çok para harcanan ürünler ise şöyle; bikini, şort ve terlik.