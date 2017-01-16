Dolar bugün ne olur? 16.01.2017

Geçtiğimiz hafta 3.9421 zirvesini gören dolar bugün ne olur? İşte dolara yönelik beklentiler...

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Geçen hafta 3.9421 TL tarihi zirvelerini gören ve Merkez Bankası’nın aldığı önlemlerle Cuma günü 3.72 TL’ye inen dolar, yeni haftaya 3.74 TL seviyelerinden başladı.

Merkez Bankası geçen hafta iki kez Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitlerini düşürmesi ve gerekirse yeni adımlar da atabileceğini belirtmesi ile dolar/TL tarihi zirveden yönünü aşağı çevirirken bankacılar bu hafta da gözlerin Merkez Bankası’nda olmaya devam edeceğini belirttiler.

Merkez Bankası, TL’deki sert değer kayıplarının ardından Salı günü yabancı para cinsi zorunlu karşılık oranlarında indirime giderken, bankalararası para piyasasında bankaların borç alabilme limitlerini 22 milyar TL’ye düşürmüştü.

Cuma günü ise bu tutar 11 milyar TL’ye çekilirken, Merkez Bankası gerekli görülen günlerde Borsa İstanbul bünyesindeki repo pazarlarında Merkez Bankası tarafından yapılan fonlama tutarının sınırlandırılabileceğini açıkladı.

Dolar bugün ne olur?

Uzmanlar; dolar/TL‘de takip edilecek önemli desteğin 3.6750 olduğunu vurguluyor. Yeni haftaya 3.70’in üzerinde devam edilmesi halinde 3.7800 seviyesinin önemli bir direnç olabileceğini belirtiyor. Buranında aşılması durumunda 3.8000 ve 3.8250 dirençlerinin takip edilebileceğine dikkat çekiyor.

Kaynak: HT Ekonomi