Dolar bugün ne olur? 17.01.2017

Ekonomi yönetiminin katılımı ile dün gerçekleşen zirve sonrası piyasalarda siyasilerin olası açıklamaları, küresel piyasalar ve Merkez Bankası’nın likidite adımları takip edilecek.

Miktar yöntemi ile haftalık repo ihalesinde yüzde 8 faizle yaptığı fonlamaya geçen hafta Perşembe gününden itibaren ara veren Merkez Bankası dün itibarıyla Borsa İstanbul bünyesindeki repo pazarlarında yüzde 8.5 fonlamayı da sınırladı.

Bankacılar dünkü zirve ardından TCMB’nin 24 Ocak’taki faiz kararı ve bunun ardından da yatırım yapılabilir kredi notu ile Türkiye’yi değerlendiren tek kuruluş olan Fitch’in 27 Ocak’taki değerlendirmesini takip edilecek.

Öte yandan piyasada doğrudan etkisi olması beklenmese de Hazine’nin bugün düzenleyeceği kuponsuz Hazine bonosu ihalesi de izlenecek.

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Dolar bugün ne olur?

Uzmannnlar; dolar/TL‘de bugün yukarı yönlü hareketin görülebilmesi için 3,7500 seviyesi üzerinde kalıcılığının önemini korumaya devam ettiğini vurguluyor. Kurda yükselişlerin görülmesi halinde 3,8000’nin direnç seviyesi olarak hedeflenebileceğini belirtiyor. Paritede 3,7500 seviyesi aşağısında ise kalıcılık sağlanması halinde zayıf seyir görülebilecek olup 3,7200 ve 3,7000 destek seviyelerinin izlenebileceğine dikkat çekiyor.