Altın güne nasıl başladı? 17.01.2017

Yeni yıl altın için oldukça iyi başladı. Altın fiyatları, İngiltere’nin Brexit sürecine yönelik adımlar atmaya hazırlanması ve yatırımcıların Donald Trump’ın başkanlığı devralmasını beklemeleri ile birlikte, siyasi ve ekonomik risklerden destek alarak bu ay, bir gün hariç her gün yukarı yönde hareket etti.

Altının onsu yüzde 0.3 yükselişle ons başına 1,206.05 dolara kadar çıktıktan sonra 1,205.98 dolara geldi. Pazartesi günü 1,208.72 dolar ile 23 Kasım’dan bu yana en yüksek seviyesini gören metal, yedi gündür yukarı yönde hareket ediyor.

Altın bu yıl, Trump’ın politikalarına ve İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasına ilişkin endişeler sonucu yatırımcıların güvenli liman niteliğindeki varlıklara yönelmesi ile birlikte yaklaşık yüzde 5 değer kazandı. İngiltere Başbakanı Theresa May Salı günü önemli bir konuşma yapacak. May, bu konuşmasında muhtemelen, İngiltere’nin mal ve hizmetler için ortak pazardan ayrılacağını ve blok ile tamamen yeni bir ticaret ilişkisi kuracağını kaydedecek. Trump Cuma günü yemin ederek görevine başlayacak.

Singapur’da GoldSilver Central Pte idari direktörü Brian Lan, “Piyasada çok fazla belirsizlik var,” dedi ve “Hepimizin bildiği üzere, altın iyi bir güvenli liman. Özellikle belirsizlik dönemlerinde, özellikle siyasi belirsizlikte” şeklinde görüş bildirdi.

Altındaki yükseliş,dolardaki rallinin durması ve aynı zamanda talebin arttığına ilişkin işaretlerden de destek buldu. ABD para biriminin 10 önemli para karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg DolarSpot Endeksi Salı günğ yatay seyretti ve 2016 yılının sonundan bu yana yüzde 0.6 düştü. Altın destekli exchange traded fonlarındaki (ETF) altın varlıkları Cuma günü 2.5 tona rttı ve 9 Kasım’dan bu yana en hızlı artışını gerçekleştirdi.

Kaynak: Bloomberg HT