‘Dolar ve Hazine faizlerinin daha da yükselme potansiyeli var’ 18.01.2017

BlackRock, dolar ve ABD Hazine tahvil faizlerinin daha da yükselme potansiyeli olduğunu belirtti.

Dünyanın en büyük fon yöneticisi BlackRock’a göre, ABD Hazine tahvil faizleri ve doların, Trump’lı ya da Trump’sız, daha da yükselmeleri için potansiyel olduğunu vurguladı.

5 trilyon dolarlık bir fonu yöneten BlackRock Inc.’ye ait BlackRock Japan Co.’ya göre, Kasım ayındaki ABD seçimlerinden aylar önce başlayan küresel enflasyon beklentilerindeki artış devam edecek ve bu durum, 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvillerinin faizini Aralık sonuna dek yüzde 3 seviyesine yükseltebilir. Şirket ayrıca, doların 120 yen seviyesine güçlenebileceği tahmininde bulundu.

Dolar yatırımcıları, Trump’ın seçim zaferinin ardından yen karşısında 1995’ten bu yana en büyük rallisinin gerçekleştirmesinin ardından, seçilmiş ABD Başkanı’nın doların “çok güçlü” olduğu şeklinde yorum yapması ile birlikte, son bir ayda oldukça sert darbe aldı. Trump seçim kampanyası sırasında “yoğun” vergi indirimleri ve 1 trilyon dolara kadar çıkabilecek altyapı harcamaları taahhüt ederken, yeni Başkan’ın “Önce Amerika” duruşu ticaret anlaşmalarının geleceğine ve denizaşırı ülkelere istihdam gönderen firmaların geleceğine ilişkin endişeleri artırdı.

Tokyo’da BalckRock’ın Japonya sabir getirili menkul kıymet ürünleri strateji müdürü Yue Bamba, “Lehman şokundan bu yana görülen deflasyon ve parasal gevşeme rejimi, geçen yılın Temmuz ayından bu yana enflasyon ve maliye politikası rejimine dönüştü ve bu durum, 35 yıl süren tahvillerdeki boğa piyasasının sonunu işaret ediyor,” dedi ve “Trump kök sürücü değil” şeklinde görüş bildirdi.

ABD’nin 10 yıl vadeli tahvillerinin faizi, Aralık ayındaki zirvesi olan yüzde 2.64’ten, Tokyo saati ile 11:08’de yüzde 2.34’e geldi. Dolar yen karşısında, 15 Aralık’ta gördüğü 10 ayın zirvesi olan 118.66’dan 113.01 seviyesine indi.

Trump’ın politikaları Cuma günü görevi devraldıktan sonra reflasyonist (vergilerin düşürülmesi ve para basma ile sağlanan büyüme) beklentileri karşılayamasa bile, BlackRock, ABD ücret baskılarında ve Çin’de üretici fiyatlarındaki artışta yansımasını bulduğu üzere, küresel ekonomide iyileşme bekliyor. Şirket, Fed’in bu yıl üç kez faiz artırımına gitmesini öngörüyor.

Kaynak: Bloomberg HT