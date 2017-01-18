Her ne kadar tatil dediğimize akıllara ilk olarak yaz tatili gelse de kışı sevenler için de kış tatili en büyük tutkulardan biri. Siz de kış tatili sevenlerdenseniz bu yazımız tam siz göre.

Karlar arasında güzel bir kahvaltı, sıcacık yanan bir sobanın üzerinde fokur fokur kaynayan çay ve tabii ki kestaneler! Kulağa hoş geliyor dimi? Bunların hepsini yapmak için kısa bir kış tatiline çıkmaya ne dersiniz? “Evet, çıkabilirim” dediğinizi duyar gibiyim. O halde sizin için hazırladığımız kışın gidilecek yerlere göz atarak kendinize bir kış tatili ödülü verebilirsiniz. İşte kışın gidilecek en iyi 5 yer: