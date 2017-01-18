Her ne kadar tatil dediğimize akıllara ilk olarak yaz tatili gelse de kışı sevenler için de kış tatili en büyük tutkulardan biri. Siz de kış tatili sevenlerdenseniz bu yazımız tam siz göre.
Karlar arasında güzel bir kahvaltı, sıcacık yanan bir sobanın üzerinde fokur fokur kaynayan çay ve tabii ki kestaneler! Kulağa hoş geliyor dimi? Bunların hepsini yapmak için kısa bir kış tatiline çıkmaya ne dersiniz? “Evet, çıkabilirim” dediğinizi duyar gibiyim. O halde sizin için hazırladığımız kışın gidilecek yerlere göz atarak kendinize bir kış tatili ödülü verebilirsiniz. İşte kışın gidilecek en iyi 5 yer:
1Abant Gölü
Her mevsim ayrı güzel olan Abant Gölü’nü bir de kışın görmeye ne dersiniz? Bolu’nun 34 kilometre güney batısında bulunan Abant Gölü büyülü bir kış tatili yaşamak isteyenler için ideal bir yer…
2Uludağ
Kış deyince akla ilk gelen yerlerin başında Uludağ yer alıyor. Türkiye’nin en büyük kayak merkezi olan Uludağ kışın vazgeçilmezlerinden. Kış turizminin önemli beldelerinden Uludağ’da büyülü bir tatil yaşayarak evinize mutlu anılarla dönebilirsiniz.
3Kartepe
İstanbul’a 1 saat 15 dakika uzaklıkta olan Kartepe, şehirden fazla uzaklaşmak istemeyen ve kış tatiline gitmeyi isteyenlerin uğrak yeri. Kartepe’de kayak yapabilir ve karlar arasında sıcacık sucuk ekmek keyfi yaşayabilirsiniz.
4Yalova Termal Kaplıcaları
Yalova Termal Kaplıcaları hem yurt dışından hem de yurt içinden pek çok kişinin ziyaret ettiği bir yer. 1. dereceden doğal, arkeolojik, tarihi sit alanı olan Yalova Termal Kaplıcalar’da sağlıklı bir kış tatili geçirebilirsiniz. Sağlıklı bir kış tatili sonrası işinize mükemmel bir şekilde başlayabilirsiniz.
5Erciyes Kayak Merkezi
Kayseri şehir merkezine 25 km mesafede olan Erciyes Kayak Merkezi’nde kışın sevdiklerinizle birlikte kayak yapabilir ve keyifli bir kış anıları yaşayabilirsiniz. Erciyes Kayak Merkezi’nde kayak sezonu ise 15 Kasım – 1 Mayıs arasında yapılıyor.