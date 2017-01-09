‘Dolarda 3,70 -3,72 ve 3,75 Teknik Olarak İzlenebilir’ 09.01.2017

Cuma günü istihdam verisi beklentilerin altında (156bin) gelse de, bir önceki ay verisinin yukarı yönde revizyonu ve enflasyon için gösterge olarak bakılan saatlik ücretlerin aylık %0,4 oranında beklentilerin üzerinde gelmesi Dolar’a talep getirdi. ABD 10 yıllıklar ise %2,34 seviyesinden %2,40’ın üzerine çıktı. Dolar güçlenmesine bağlı olarak da kur 3,6477 seviyesinden haftayı zayıf bir görüntüyle kapattı. Yurtdışı piyasalarda bu hafta bazı Fed üyelerinin konuşması dışında, Çarşamba günü yeni ABD başkanı Donald Trump’ın basın toplantısı önemli olacaktır. Trump’ın büyümeye yönelik vurgusunu tekrar etmesi tahvil faizlerine tekrar satış getirebilir ki bu da kur üzerinde baskı yaratabilir. Veri tarafında Cuma günü yine ABD’den perakende satışlar verisi takip edilecektir. Yurt içinde ise bu sabah açıklanan Kasım ayı sanayi üretimi değişim göstermedi. (Yıllık artış %2,7). Beklenti aylık %0,8 artış yönündeydi. Haftanın geri kalanında Çarşamba günü Cari açık verisi takip edilecektir. Teknik seviyelere baktığımızda, 3,70 -3,72 ve 3,75 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası düşüşlerde ise 3,6750 ardından 3,64/65 desteği izlenebilir.

Kaynak: Ziraat Yatırım