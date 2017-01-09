Dünyayı Bedavaya Nasıl Gezersiniz?

Kışın en soğuk günlerini yaşadığımız bugünlerde, dışarıda yağan karla beraber tatil planları yapmaya başladık. Erken tatil rezervasyon imkanı ile nispeten daha ucuza konaklama ve tatil imkanları da olsa tatil hala yüksek bütçe gerektiren bir şey konumunda.

Özellikle de yurt dışında tatil yapmak için çok daha büyük bütçeler gerektiriyor.

Peki, düşük bütçe ile dünyayı nasıl gezebilirsiniz? anapara.com olarak sizin için araştırdık:

Gönüllü olarak çalışmak

Türkiye’de çok yaygın olmasa da özellikle Avrupa’da gönüllü çalışmak isteyenlere yönelik hizmet veren aracı web siteleri sayesinde veya gittiğiniz bölgedeki hostel ve belediyelere başvurarak bu işleri bulabilirsiniz.

Bu konuda workaway, helpx ve wwoof internet sitelerini inceleyerek fikir sahibi olabilirsiniz.

Gönüllü öğretmen olarak çalışmak

Bazı ülkelerde öğrencilerin yabancı dil eğitimi için bu tip gönüllü çalışanlar da aranabiliyor. İngilizcenize güveniyorsanız ilkokul seviyesinden üniversite seviyesine kadar benzer işleri bulabilirsiniz.

Gönüllü bakıcı olarak çalışmak

Bazı ülkelerde sakat çocukların bakımı için de gönüllü çalışanlar aranabiliyor. Bu bazen hastanede bazen de bakım evlerinde olabilir. Yalnız buralarda çalışmak güçlü psikoloji ister, herkesin yapabileceği şeyler değildir.

Gönüllü doktorluk veya hastabakıcılığı yapmak

Genellikle gelişmemiş ülkelerde hastabakıcılığı veya doktorluk hizmetine yoğun ihtiyaç duyulduğu için, bu alanda gönüllü olarak çalışabilirsiniz. Yalnız bu alanda eğitim almış olmanız gerektiğini unutmayın.

Hayvan bakıcılığı

Hayvan bakıcılığı yapmak da bir başka yol olabilir.

Sokak sanatçılığı

En klasik yöntem takı, toka ve bileklik gibi şeyleri yapıp, satmaktır. Eliniz bu işlere yatkınsa, bulunduğunuz ülkedeki turistik yerlerde tezgah açarak yapılacak bir iştir. Ayrıca sokaklarda performans sanatçılığı yaparak da ihtiyacınız olan parayı kazanabilirsiniz.

Buna benzer başka işler de bulunabilir. Bu gönüllü işlerin size sağlayacağı en büyük avantajın yabancı dil öğrenme konusunda olduğunu unutmayın.