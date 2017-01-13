Dolar bugün ne olur? 13.01.2017

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,7980 lira, euronun satış fiyatı ise 4,0400 lira olmuştu.

Bankacılar TCMB’nin haftalık repo ihalesi açmamaya devam etmesi halinde gerçekten sıkılaştırmanın başlamış olacağını, ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin de kademeli olarak yükseleceğini böylece “örtülü faiz artırımı” yapılmış olacağını belirtiyor.

Son dönemde siyasi endişeler, enflasyonun yükselişe geçmesi ve TCMB’nin TL’deki değer kaybını durdurmak adına gerekli adımları atmayacağı endişesi ile TL gelişmekte olan ülke paralarından negatif ayrışmış ve dolar karşısındaki günlük değer kayıpları yüzde 3 seviyelerine yaklaşmıştı.

Dün haftalık vadede 7 milyar TL repo dönüşü bulunan TCMB, miktar yöntemiyle bir hafta vadeli repo ihalesi açmadı.

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Uzmanlar; dolar/TL’de 3.75 seviyesinin üzerinde kalındığı sürece kısmi yükselişlerin görülebileceğini belirtiyor 3.85-3.95’nin yukarı yönlü hareketlerde takip edilecek direnç seviyeleri olduğunu vurguluyor. Aşağı yönlü hareketlerde ise 3.75-3.60 seviyelerinin gündemde olabileceğine dikkat çekiyor.

Kaynak: HT Ekonomi