‘DolarTL’de Sıkışma Devam Ediyor’ 26.12.2016

Michigan Üniversitesi tarafından düzenlenen ankete göre ABD’de tüketici güveni Aralık ayında 98.2 puan seviyesine yükselerek neredeyse son 13 yılın en iyi performansını kaydetti. Kasım ayında gerçekleşen seçimlerin ardından tüketici güveninde yaşanan güçlü yükseliş, halkın Trump’ın politikalarına olumlu baktığını ve ekonominin güçleneceğine inandığını gösteriyor. Öte yanda son açıklanan ABD verilerindeki pozitif seyir ve FED’in ekonomiye iyimser bakışı da verideki yükselişi destekliyor.

Yurt dışında Noel tatili olması sebebiyle işlem hacminin düşük kalmasını beklediğimiz parite için cuma gün sonu analizinde belirttiğimiz destek ve direnç seviyeleri geçerliliğini koruyor. Sıkışmanın devam ettiği USD/TRY 14 periyotluk üssel hareketli ortalama üzerinde kaldığı takdirde yükseliş eğilimini sürdürebilir. 3,5040 – 3,5240 bandının kırılması ise paritede hareketliliğin artmasına yol açabilir.

Destek: 3,4750 – 3,4580

Direnç: 3,5240 – 3,5440

Kaynak: XTB Menkul