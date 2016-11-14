Dolar bugün ne kadar canlı olarak dolar fiyatı sayfamızdan takip edin, dolar fiyatlarını öğrenin. Dolar fiyatlarını etkileyen temel unsurlar arasında ise Türkiye (TCMB) ve ABD Merkez Bankası (FED) açıklamaları, FOMC toplantı tutanakları, Türkiye, Euro Bölgesi ve ABD büyüme oranı, tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, perakende satışlar gibi ekonomi veri setleri sayılabilir. Dolar bugün ne kadar şimdi anapara.com/dolar-fiyati sayfasından öğrenin.
Dolar
3.5090
-0.0073Güncelleme Zamanı : 26/12/2016 - 17:48
(-0.2076%)
Sembol
Dolar
Son İşlem Fiyatı
3.5090
Alış
3.5090
Satış
3.5111
Değişim
-0.0073
Günlük Aralık
3.4999 - 3.5442
Günlük En Düşük
3.4999
Günlük En Yüksek
3.5442
Yıllık En Düşük
2.7890
Yıllık En Yüksek
3.5811
Dolar fiyatı dahada yükselir mi merak ediyorum doğrusu. Doları olan yaşadı fiyatlar yukarı doğru gidiyor bakalım daha ne kadar gidecek..
Dolar daha ne kadar yükselir çok merak ediyorum, tahmini olan var mı?
3.65 I geçerse 4 e kadar durmaz, 4.15 sabitlenir. Geçmezse 2.9 3.1 arasına geri döner. Tavsiye değil, kişisel yorumdur.
Bence dolar fed in faiz artırım kararı ile eski seviyesine yani 3.75 falan olur diye tahmin ediyorum arkadaşlar kişisel yorumum dur