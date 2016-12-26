Ana Sayfa Videolar Paranın Zaman Değeri Nedir? Videolar Paranın Zaman Değeri Nedir? Yayınlayan Editor - 26 Aralık 2016 3 0 İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri 2017’de Global Piyasalar İçin Kritik Gösterge Nedir? İşinizi Kolaylaştıracak 3 Mobil Uygulama Future Sözleşmeler Nedir? Stop Loss Nasıl Kullanılmalı? Adalet Bakanlığı Dava Dosya Sorgulama Nasıl Yapılır? Paranın zaman değeri, paranın zaman içerisinde aşınma oranı olarak ifade edilir. Kaynak: Khan Academy GÖRÜŞLERİNİZİ PAYLAŞIN, YORUM YAPIN: Yorum Yapın: İptal FOREX BİST EMTİA ENDEKS EnstrümanFiyatDeğişim (%) EUR/TRY3.6686-0.1252% USD/JPY117.0230-0.2532% USD/TRY3.5087-0.2161% EUR/USD1.0453+0.0689% GBP/TRY4.3121-0.1806% GBP/USD1.2288+0.0399% Forex "Feragat"EnstrümanFiyatDeğişim (%) Ereğli Demir Çelik5.07-0.39% Akbank7.73+0.13% Türk Hava Yolları4.98+0.81% Garanti Bankası7.63+0.26% Sabancı Holding9.19+0.11% Tüpraş70.55-0.07% Borsa "Feragat"EnstrümanFiyatDeğişim (%) Gümüş15.785-0.542% Ham Petrol53.25+0.57% ONS Altın1135.20+0.40% Şeker18.15-0.06% Soya Fasulyesi310.80-0.10% Brent Petrol55.27+0.40% Emtia "Feragat"EnstrümanFiyatDeğişim (%) FCHI4839.68+0.10% BİST 10077119.73+0.19% Straits Times2871.05-0.38% Dow Jones Vadeli19858.00-0.08% NYSE Amex Composite2302.3550+0.0379% Russell 20001371.510010+0.649544% Endeks "Feragat" POPÜLER KONULAR İnternetten Nasıl Para Kazanılır? Dünyanın her köşesinden, her eğitim ve meslek seviyesinden ve farklı gelir gruplarından gelen yatırımcıların online olarak yatırım yapabildiği Forex piyasasında dolar, euro, Japon yeni,... Yandex Toloka ile nasıl para kazanılır? Yandex diğer arama motorları gibi kendi sistemini geliştirerek para kazanmak isteyenlere yeni bir iş modeli sundu. Yandex Toloka olarak adlandırılan bu sisteme göre Yandex’in...