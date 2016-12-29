En çok kazandıran bireysel emeklilik fonları hangileri?

Bireysel emeklilik fonları yatırımcının geleceğine güvenli olarak bakmasına katkı sağlarken diğer taraftan uzun vadeli birikim imkanı da sunuyor. Bireysel emeklilik fon yatırımcılarının en çok zorlandıkları konuların başında fon seçimi geliyor.

En çok kazandıran fon seçiminin püf noktası

300’e yakın bireysel emeklilik fonu arasında en çok kazandıranını seçerken kişisel yatırım tercihleriyle uyumlu olması çok önemli. Bireysel emeklilik fonlarınızın beklentiyle uyuşmaması ise hayal kırıklığı oluşturmaktadır. Bu perspektifte yatırımcının bireysel emeklilik fonlarının çeşitlerini iyi bilmesi ile birlikte bireysel emeklilik fonlarının yönetiminde dikkat edilmesi gereken kriterler vardır.

Bireysel emeklilik fonunun seçiminde nelere dikkat etmeli?

En çok kazandıran bireysel emeklilik fonunun seçiminde dikkat edilmesi gereken hususun başında fonun hangi yatırım enstrümanlarını içerdiği geliyor. Mesela altın ağırlıklı bir fona yatırım yapan yatırımcı altında düşme beklentisinin hakim olduğu dönemde yüksek kazanç sağlamayabileceği gibi zarar bile edebilir. Dolarda yükselme beklendiği dönemde ise TL ağırlıklı fon oluşturduğunda yine yüksek kar beklentisi yerini zarar alabilir. Bu örneklerin verdiği mesaj is şu şekildedir: Fon portföyünün yapısı yatırımcının tercihlerine göre belirlenmektedir fakat bu beklentiler piyasa beklentileri ile uyuşmadığında en çok kazandıran bireysel emeklilik fonlarının yerini en çok kaybettiren emeklilik fonları alabilir.

En çok kazandıran emeklilik fonları sürekli kazandırır mı?

Emeklilik fonlarının performansının izlenmesine olanak sağlayan TEFAS elektronik platformuna bakarak yüksek performansını hisse senetlerini izleyen yatırımcıların çok şaşırtan bir husus ise emeklilik fonunu satın aldıktan sonra aynı performansı göstermemesidir. Bunun nedeni ise biraz önce açıkladığımız durumdur. Emeklilik fonlarını oluşturan menkul kıymetlerin beklentisi ile piyasa beklentisinin uyuşmamasıdır. Dolayısıyla en çok kazandıran fona yatırım yapmak isten yatırımcının portföyün yapısını oluştururken piyasayı gerek küresel gerekse yerel olarak iyi takip etmelidir. Tabi etmeyebilir de. Emeklilik donun yönetimini fon yöneticilerine bırakabilir.

Emeklilik fonu portföyü kaç kez değiştirilir?

Emeklilik fonu yatırımcısı senede 6 kez fonu yeniden yapılandırabilir. Emeklilik fonu portföyünü borsa ağırlıklı, döviz ağırlıklı, faiz ağırlıklı yapabilir. Ya da sabit getirili enstrümanlardan oluşturabilir. Bir çok seçeneği olan yatırımcı bir yıl içinde fon portföyünde altı kez değişiklik yapabilir. Bu sebeple portföy yapısını oluştururken dikkat etmelidir.