Enflasyon beklentinin üzerinde 03.01.2017

ENFLASYON ARALIK AYINDA ARTTI

TÜİK verilerine göre; enflasyon Aralık’ta yıllık yüzde 8,53 ve aylık yüzde 1,64 artış kaydederek beklentilerin üzerinde geldi. On iki aylık ortalamalara göre de yüzde 7,78 artış kaydedildi.

Reuters anketinde medyan beklenti aylık yüzde 0,93 artıştı. AA anketinde ise yüzde 0,99’du. TCMB’nin yılsonu tahmini ise yüzde 7,50’ydi.

EN YÜKSEK ARTIŞ ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜNDE

Ana harcama grupları itibariyle 2016 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan gıda ve alkolsüz içeceklerde %3,29, ulaştırmada %1,97, eğlence ve kültürde %1,42 ve ev eşyasında %1,28 artış gerçekleşti.

EN YÜKSEK DÜŞÜŞ GİYİM VE AYAKKABIDA

Ana harcama grupları itibariyle 2016 yılı Aralık ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise %0,14 ile haberleşme oldu.

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma %12,36, çeşitli mal ve hizmetler %11,08, sağlık %9,73, eğitim %9,47 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Aralık 2016’da endekste kapsanan 417 maddeden; 48 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 272 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 97 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Tüketici fiyatları Kasım ayında gıda fiyatlarında yaşanan düşüşün de desteğiyle artış beklentilerinin aksine yıllık bazda bir düşüş göstererek yüzde 7.16’dan yüzde 7’ye gerilemişti. Analistler verilerin ekonomik aktivedeki yavaşlama eğilimini teyit eder nitelikte olduğunu belirmişlerdi. Enflasyonun uzun bir süredir çift haneye yakın seyretmesindeki ana belirleyici olan gıda fiyatlarındaki artışın çift haneden yüzde 1’lere gerilemesiyle yıllık enflasyon Nisan’da yüzde 6.57’ye düşerek üç yılın en düşük seviyesine gerilemişti. Tüketici fiyatları bu düşüşün ardından yönünü yukarı çevirerek Ramazan nedeniyle gıda fiyatlarında yaşanan artış sonucu Haziran ayında yıllık bazda yüzde 7.64’e, Temmuz’da ise tütün fiyatlarına yapılan zammın da etkisiyle yüzde 8.79’a yükselmişti.

Kaynak: Bloomberg HT