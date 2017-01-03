Finansal Astroloji Nedir?

Finansal astroloji, gezegenlerin hareketlerine bakarak, insan ve finansal enstrümanlar üzerine olan etkilerini inceleyen ve matematiksel verilere dayandığı halde bilimsel olarak adlandırılmayan bir teknik analiz metodudur.

Finansal astroloji, gezegenlerin hareketlerine bakarak, insan ve finansal enstrümanlar üzerine olan etkilerini inceleyen ve matematiksel verilere dayandığı halde bilimsel olarak adlandırılmayan bir teknik analiz metodudur. Diğer teknik analiz yöntemlerine göre, tarihi çok eskilere dayanan finansal astroloji, klasik teknik analiz yöntemleri gibi insan psikolojisine odaklanmaktadır. Genellikle emtia ve döviz fiyatlarının tahmininde kullanılan finansal astroloji, modern piyasalarda kullanılan Gann tekniğinin de temelleri atmıştır.

Finansal astroloji tekniğinde piyasalarda oluşan fiyattan ziyade zaman faktörü üzerine çalışılır. Günümüzde birçok fon tarafından gayri resmi olarak kullanılan finansal astroloji klasik teknik analiz araçlarıyla birlikte değerlendirilmektedir. Çünkü piyasada oluşan fiyat hareketlerinin sadece zamanlama ve psikolojik boyutunun olmadığı; işin seviye ve siyasi gelişmeler gibi boyutlarının da olduğu yapılan araştırmalarla ortaya çıktığından, trend değişimlerini göstermesi noktasında “gayri resmi olarak” etkili bir analiz yöntemi olarak geçen finansal astroloji konusunda son yıllarda önemli çalışmalar yapılmaktadır.

Finansal astroloji nasıl belirleniyor?

Dünya, güneşin ve diğer gezegenlerin kütle çekim etkisinden devamlı suretle etkileniyor. Her saniye trilyonlarca partikül güneş rüzgarı denilen uzaydaki rüzgarlar ile dünyamıza taşınıyor. Bunların yanında, gezegen dizilimlerinin güneş aktiviteleri üzerindeki etkisi de dolaylı olarak, gezegenlerin kütle çekim etkileri yer küremizi etkiliyor.

Dünyamızda, bu etkilere manyetosferi ile tepki veriyor. Haliyle, dünyamızın verdiği bu tepkiler de bizleri, farklı manyetik alanlara sahip olduğumuz için ayrı ayrı fiziksel, ruhsal ve zihinsel etkiliyor. Kişiliğimizi ve içinde bulunduğumuz ruh halini etkileyen gezegen hareketleri doğal olarak, kitlelerin de psikolojisini etkiliyor. Dolayısı ile finansal piyasa trendlerini belirleyen korku, panik, iyimserlik, açgözlülük gibi birbirine zıt kavramlar olduğundan astronomik ve astrolojik değişkenlerin piyasa trend değişimlerini öngörmede kullanılmasını normal karşılamak gerekiyor.