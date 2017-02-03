Esnek fon nedir?

Esnek fonun tanımını yapmadan önce ilk olarak fonu tanımlayalım. Fon; yatırımcıların birikimlerini değerlendirmek üzere birden fazla; devlet tahvili, hisse senedi, döviz, faiz getirili veya değerli maden gibi yatırım enstrümanlarında riski dağıtmak amacıyla oluşturulan portföydür. Esnek fon ise bir emeklilik yatırım fonu türüdür. Fon türleri arasında yer alan esnek fon; yatırımlarını karma bir portföyde değerlendirmek isteyen ve orta risk alabilen yatırımcılar için uygun olabilir. Esnek fon gelir amaçlı emeklilik fonları arasında bulunmaktadır. Diğer gelir amaçlı fon türlerini ise şöyle sıralayabiliriz; hisse senedi fonu, kamu borçlanma fonu, özel sektör borçlanma araçları fonu, karma fon, uluslararası borçlanma araçları fonu, uluslararası karma fon, esnek fon, büyüme amaçlı fonlar. Esnek fon bir nevi; piyasa şartlarına göre en uygun portföy dağılımını yapacağını düşünen katılımcılara birikimlerin yatırıma ne şekilde yönlendirilmesi konusunda kararı bırakır. Esnek fon portföyünde taşıdığı uzun vadeli bonolar ve hisse senetleri piyasalardaki dalgalanmaların fon fiyatına yansımasına sebep olmaktadır. Ayrıca büyüme beklentilerinin ve makroekonomin olumlu olduğu dönemlerde fon fiyatına pozitif etkilenmektedir.