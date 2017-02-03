Altın güne nasıl başladı? 03.02.2017

Altın, altın hafta içerisindeki beşinci haftalık yükselişine yöneldi. ABD Başkanı Donald Trump’ın politikalarından kaynaklanan belirsizlikler ve Fed’in bu haftaki politika toplantısında faiz değişikliğine gitmemesi, altının yükselişinde etkili oldu.

Singapur’da OCBC ekonomisrti Barnabas Gan, “Donald Trump’ın mali veya altyapıya yönelik harcamalarının hiçbiri henüz gerçekleşmediği dikkate alınırsa, bu durum faiz sürecine daha fazla belirsizlik olarak yansıyabilir” dedi.

Spot piyasada işlem göre altın, Singapur saatiyle 10:14’te yüzde 0.1 ekside onz başına 1,214.78 dolar seviyesinden işlem gördü. Değerli metalin haftalık kazancı yaklaşık yüzde 2 seviyesinde bulunuyor.

2017’de altın fiyatları ne olur?

Kaynak: Bloomberg Ht