‘Dolarda Volatilite Artabilir’ 03.01.2016

Yurt dışında Noel ve yılbaşı tatilleri sebebiyle piyasalar bir süredir sakin seyrediyordu. Ancak bugün yoğun veri takviminin de etkisiyle işlem hacminin tekrar artması beklenebilir.

İç piyasada yatırımcılar TSİ 10.00’da açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını takip edecekler. Türk Lirası’nda hareketlilik yaratabilecek olan veri, merkez bankası kararı için de önem arz ediyor. Kasım ayında uygulamaya konulan zamların da etkisiyle enflasyonda artış beklentisi hakim. Üretici enflasyonu tarafında ise, artan petrol fiyatları ve döviz kurunun yukarı yönlü baskısı devam edebilir.

Avrupa tarafında ise günün ilk önemli verisi Almanya’da açıklanacak istihdam raporu. Aralık ayında işsizlik oranının yüzde 6,0 seviyesinde kalması beklenirken, işsiz kişi sayısının 5 bin azalacağı öngörülüyor. TSİ 16.00’da ise, Almanya Aralık ayı öncü tüketici enflasyonu rakamları açıklanacak. Söz konusu dönemde TÜFE’nin yıllık bazda yüzde 1,4 oranında artış kaydetmesi bekleniyor. Bu oranda bir iyileşme Euro’da yükselişi destekleyebilir. Akşam saatlerinde ise ABD verileri, özellikle Dolar Endeksi için önemli olacak

Yükseliş eğilimini koruyan parite 14 periyotluk üssel hareketli ortalama üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Gece boyunca yatay hareket eden USD/TRY için gün sonu analizinde belirttiğimiz destek ve direnç seviyeleri geçerliliğini koruyor. Türkiye’de bugün açıklanacak Aralık ayı TÜFE verisiyle birlikte paritede volatilite artabilir.

Destek: 3,5340 – 3,5240

Direnç: 3,5500 – 3,5600

Kaynak: XTB Menkul